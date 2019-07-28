林懷民最後率團雲門戶外公演　4萬人擠爆兩廳院

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）林懷民將於年底卸任雲門藝術總監，交棒鄭宗龍之前，最後一次率團戶外公演，吸引4萬人潮聚集台北國家兩廳院藝文廣場。

雲門舞集戶外公演昨（27）日晚上在台北國家兩廳院藝文廣場演出「林懷民舞作精選」。雲門表示，有觀眾不畏酷暑，下午一點鐘就有舞迷帶著陽傘水瓶到舞台前佔好位子。一場驟雨也沒有人離去。五點以後大批人群不斷湧入。開演前廣場聚集了四萬人，來看演出，也來向即將退休的林懷民和資深舞者告別。

開場時，主持人與觀眾一起回憶雲門歲月：1978年首演的《薪傳》，1993年在廣場轉播的20週年舞作《九歌》，1996年國泰金控首度支持廣場的大型戶外公演。當主持人問有多少人，在過去24年間曾參加雲門戶外公演的朋友，許多隻手霍然高舉，場面壯觀溫馨。

從《九歌》開始，20多年來，國家兩廳院支持雲門製作新舞作，讓雲門從兩廳院走向全世界。國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，歡迎雲門回家跳舞！這不是結束，是開始！明年要繼續與雲門一起在廣場上和大家相見。

林懷民說，雲門舞集每年總有100天左右在海外跑碼頭，鄉愁對他來講是滷肉飯，以及七月廣場的人群和掌聲。他讚美24年數十場戶外演出，近兩百萬人次的觀眾演出時秩序井然，散場後不留一張紙屑，他提及，「了不起的偉大演出；帶給雲門和社會感動，鼓舞與尊嚴」，他為觀眾喝采。

這是雲門舞集第2432場演出，也是林懷民年底卸任雲門藝術總監，交棒鄭宗龍之前，最後一次率團戶外公演。林懷民特別安排即將離團的資深舞者演出他們擅演的作品。

林懷民表示，雲門的作品雖然是他的意念和構想。但是46年來，是舞者以汗水、心志和青春，讓舞作有了血肉、有了靈魂，他們就是舞作的全部。他說，他們是「台灣社會在過去三四十年所培養出來的專業舞者」，在國際舞壇備受讚譽，他以雲門舞者為傲。

林懷民安排即將離團的資深舞者表演她們擅演的舞碼：團齡26年的周章佞演出「行草的永字」、「白水獨舞」；同為26年團齡的楊儀君演出「家族合唱的白衣」；20年的蔡銘元與19年的黃珮華合演「稻禾雙人舞」，黃珮華最後ㄧ次呈現十三分鐘的「水月獨舞」，團齡十餘年的蘇依屏、王立翔、柯宛均、林心放分別精彩舞出「松煙」、「不能說的秘密」、「水月」和「對面女孩看過來」。團齡12年的黃媺雅演出「秋徑」與「巧合」。

謝幕時，林懷民一一唱名，介紹每位舞者，雲門 2 舞者獻上大把花束，舞台落花繽紛，全場觀眾擊掌吆喝，呼叫，情緒沸騰。林懷民與雲門舞者深情鞠躬，向廣大群眾鄭重道謝，深情告別。林懷民說，還未真正離開，卻已充滿眷戀與懷念」，他喊道「我和幾位舞者即將離開雲門舞台，但雲門舞集沒有退休！明年七月，廣場見！」



2019雲門舞集戶外公演，聚集四萬觀眾全體律動做體操（攝影/劉振祥）