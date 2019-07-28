蔡英文競總10月運作　5大部門2支部隊備戰

總統蔡英文力拚連任，全國競選總部預計最快10月運作，選戰操盤手、前行政院副院長林錫耀表示，未來府院黨、黨團加上競總5大部門協同作戰，青年與網路將是重點經營區塊。

國民黨今天舉行全代會，正式提名高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，挑戰蔡總統連任。蔡總統主要操盤手已陸續進駐競選辦公室，除了林錫耀，民進黨前秘書長洪耀福負責選戰決策，中常委沈發惠擔綱組織工作。

林錫耀受訪表示，府院當前仍以拚國政、拚施政為第一要務，蔡總統全國競選總部預計最快10月開始運作。

他表示，未來選戰主要架構包括民進黨中央黨部與蔡英文競選總部兩大系統，與總統府、行政院、民進黨立法院黨團，形成協同作戰的5大部門。

他說，因是現任總統尋求連任，總統每天的行程安排、國政處理、對外發言等動見觀瞻，這是第一要務。至於立法院開議後絕對是主要戰場，黨團在第一線衝鋒陷陣，不管是立法院議事攻防或在政論節目論戰，黨團分量最重。

林錫耀說，5大部門協同作戰概念下，從5大部門往下擴充到地方有兩支部隊，第一支部隊包括縣市長、黨公職等，除了沒有提名立委的選區，否則每一個立委選區都要設聯合競選總部。第二支部隊就是百工百業等各社團，以縣市為單位，落實到地方與地方競總相輔相成，這是組織兩大支柱。

除了組織戰外，在文宣空戰部分，林錫耀說，新媒體的重要性愈來愈高，空戰部分以未來即將成立的競選總部與黨中央為主，目前處於準備階段。

他表示，因應空戰，5大部門會設立一個聯合協調機制，不會出現調性不一致的情況。現階段的空戰，以總統拚國政、行政院展現施政成效為主，未來競總成立後，會慢慢轉移至競總，這次選戰擬將網路與青年「二合一」，作為選戰重點經營的區塊之一。

至於2020總統與立委輔選分屬總統競總與黨中央，是否有雙頭馬車疑慮，林錫耀表示，總統選舉事務由競總主導，立委選舉因是黨中央提名，由黨輔選，理所當然，兩者協調配合不會有問題。

他舉例，立委估30萬人一個選區，每一個選區總統與立委都是聯合競選總部，如拜票或輔選造勢等活動都會互相配合共同造勢。未來從聯合競選總部到聯合競選活動，總統競選辦公室一定會與黨中央主責的立委輔選互相配合。

此外，輔選幹部也說，這次選戰主軸，除了守護主權外，老一輩的選民關心下一代有沒有將來，多屬於經濟面的層次，攸關薪水、低薪等問題，因此選戰將著重年輕人的未來與網路，未來選戰開打後將提出更積極的作法。