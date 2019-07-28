正式提名總統參選人　韓國瑜：明年大選決定國家命運

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國國民黨全民代表大會今（28）日正式提名高雄市長韓國瑜為總統參選人。韓國瑜表示，明年的總統與立委選舉，將是攸關國家存亡與台灣下一代的大戰，「將會決定未來中華民國的命運。」

韓國瑜今日在大會致詞表示，2020年總統大選，要選擇的不僅是捍衛或毀掉中華民國、遵行或是破壞憲法、奮發向前或是原地踏步、衝刺經濟或是綑綁自豪的民主、對外開放或是閉關鎖國、兩岸和平或是台海危機，「2020總統大選選擇的不是顏色，而是方向。不論選擇藍、綠、白，全民要選擇的是台灣、中華民國，以及一條保證正確的方向。」

韓國瑜也表示，或許他不是諸多民眾、黨籍先進所認同的優秀領導者，但他認為，政治需要選擇的是一個能讓人民作主、充滿希望歡樂，與人民一起開創樂觀未來的執政者。這一戰，並不是候選人間的選戰，選民會用手上神聖的選票決定國家的未來。他呼籲，「不要問國家為你做什麼，而要問你為國家投出了怎樣的政治人物與政黨？民主政治就是自作自受的政治，世間無巧合，萬事皆因果。我們選出怎樣的總統，將會決定未來中華民國的命運。」

「發出第一枝穿雲箭，青天白日重新現」，韓國瑜強調，2020將是為了我們的國家中華民國選舉，而非只為了黨或勝選。韓國瑜再次呼籲全民，終結民進黨執政倒行逆施、違反亂政的荒腔走板，「我們將全心全意打造，台灣安全、人民有錢的經濟奇蹟，並為下一代努力向前。」

韓國瑜也指出，國民黨必須重新強大，不再軟弱，重新領導民眾過好日子，遠方民進黨的邪惡戰鼓已聲聲響起，所有黨內先進同志，必須一同做好準備，用團結、信心、勇氣守衛這塊土地與人民。我們選擇了政黨政治，必須團結奮發向上，謀求台灣人民與下代子孫更好的日子。