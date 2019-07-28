10月31日鐵定跟歐盟分手　英擬備10億英鎊硬脫歐

英國「週日電訊報」（Sunday Telegraph）報導，新任財政大臣賈維德擬宣布一起10億英鎊（約新台幣395億元）支出，確保英國為10月可能發生的硬脫歐做好妥善準備。

賈維德（Sajid Javid）告訴週日電訊報，他將徹底檢修英國財政部處理脫歐的方式，而首先要做的，就是於未來幾天宣布「相當可觀的額外資金」，讓英國完全準備好於10月31日在無協議情況下脫離歐洲聯盟。

這筆額外支出將包括資助針對個人和企業發動的大型公共資訊活動。

週日電訊報同時引述賈維德的話說，他有計劃新增500名邊境檢查署官員，也有可能在英國港口四周新添基礎建設。

路透社報導，賈維德之前的財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）反對無協議脫歐，脫歐派人士過去常指控韓蒙德未砸足夠資金來讓英國做好硬脫歐的準備，還暗中破壞英國與布魯塞爾當局協商的立場。

首相強生（Boris Johnson）已表明他希望重新協商前首相梅伊（Theresa May）與歐盟達成的脫歐草案，但也表示，若有必要，他也準備率領英國於10月31日在無協議情況下脫離歐盟。

獲強生指派規劃硬脫歐的戈夫（Michael Gove）也表示，倫敦當局「目前行事時，是假設」歐洲聯盟不會簽訂新協定。

戈夫在「星期泰晤士報」（Sunday Times）寫說，「…我們將在10月31日離開歐盟，沒有任何理由或藉口，也不會有更多延遲，英國正在逐步脫離歐盟。」