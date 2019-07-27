國發基金淪為「凱子基金」？！ 台灣如興併購中企疑遭滲透

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 北檢偵辦台灣如興公司併購中國玖地公司案，昨(26)日約談如興董事長陳仕修等人到案。檢察官複訊後今(27)日凌晨以陳仕修涉犯證券交易法，諭令新台幣500萬元交保，徐姓被告以50萬元交保。

中央社報導，承辦檢察官昨指揮法務部調查局台北市調查處，到「全球牛仔褲最大製造廠」如興股份有限公司等3地搜索，約談陳仕修等人到案。

踢爆特勤私菸案的立委黃國昌，今(27)日再度在臉書po文抖出如興案的內幕，同時表示整起弊案發展至此，「國發會總應該出面給全體納稅人一個交 代了吧，把屬於我們的錢，通通要回來！」

整起弊案，簡略地說，就是把台灣國發基金（投入14.8 8億）、股市投資人與銀行的錢，透過不實財報與各種舞弊 手法，搬到中國，把台灣人當「盤子」(編按: 閩南語，意為凱子或肥羊)。

中央社27日報導，如興是上市公司，但時代力量立委黃國昌去年(2018年)質疑，接受「國家發展基金」挹注的如興併購玖地內幕重重；「金融監督管理委員會」去年8月，將如興案函送台灣台北地方檢察署偵辦。

黃國昌當時質疑「到底是我們去併購人家，還是我們被人家併購」，國發基金投資協助如興近15億元，「結果請來了中國貪腐的官二代來吸台灣的血」。

《聯合》26日報導則指出， 2017年總統蔡英文出訪尼加拉瓜，當時在尼加拉瓜設廠的如興，由陳仕修送了6條牛仔布所做的狗領巾給蔡英文，並參觀如興工廠；5個月後，國發基金宣布要投資如興，協助併購，成為政壇攻擊蔡政府的話題。

如興紡織是國發基金成立「產業創新轉型基金」後第1檔投資的股票，2017年國發基金以「協助公司創新轉型，提升國際競爭力」為由，以每股18.6元參與如興增資案，總金額近15億元，占如興9％，但此投資案也讓國發基金成為眾矢之的。

如興曾以現金增資的方式向外募資130億元，欲併購年營收150億元的港商玖地，由於玖地的總部在中國江蘇，檢調懷疑，中資恐借殼如興滲透台灣。

國發基金證實，確實協助如興去收購玖地，幫助如興成為全球第一大牛仔褲製造商。如興遭調查局搜索時，震撼紡織業。

《自由》報導，如興成立於1977年，2015年對外募資130億元，「以小吃大」併購營收規模大5倍以上的中國玖地集團，成為國內紡織業史上最大金額的併購案。併購完成後，如興成為世界最大牛仔褲製造商。

如興後來辦理規模約120億元的現金增資，國發基金以每股18.6元的價格購得8000萬股，投資總金額高達14.88億元。

以上為2018年6月21日「如興與玖地聯手詐騙台灣 、錢進中國」記者會上，黃國昌所提出的其中一張關係圖 (翻攝黃國昌臉書)

但黃國昌踢爆，玖地負責人孫瑒的母親，曾是中國國企吉林省紡織品進出口公司董事長，孫瑒則是上海辦事處負責人(如上圖所示)，玖地是中國百分之百持有的公司，如興根本是請來中國官二代吸台灣投資大眾的血，質疑國發基金協助中國滲透台灣企業。

黃國昌在臉書po文指出