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國發基金淪為「凱子基金」？！ 台灣如興併購中企疑遭滲透

黃國昌踢爆，「全球牛仔褲最大製造廠」如興所併購的玖地公司，是百分之百中資企業，質疑國發基金協助中國滲透台灣企業。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/27 20:27

如興董事長陳仕修涉犯證交法，諭令交保。（中央社檔案照）

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 北檢偵辦台灣如興公司併購中國玖地公司案，昨(26)日約談如興董事長陳仕修等人到案。檢察官複訊後今(27)日凌晨以陳仕修涉犯證券交易法，諭令新台幣500萬元交保，徐姓被告以50萬元交保。

中央社報導，承辦檢察官昨指揮法務部調查局台北市調查處，到「全球牛仔褲最大製造廠」如興股份有限公司等3地搜索，約談陳仕修等人到案。

踢爆特勤私菸案的立委黃國昌，今(27)日再度在臉書po文抖出如興案的內幕，同時表示整起弊案發展至此，「國發會總應該出面給全體納稅人一個交代了吧，把屬於我們的錢，通通要回來！」

整起弊案，簡略地說，就是把台灣國發基金（投入14.88億）、股市投資人與銀行的錢，透過不實財報與各種舞弊手法，搬到中國，把台灣人當「盤子」(編按: 閩南語，意為凱子或肥羊)。

中央社27日報導，如興是上市公司，但時代力量立委黃國昌去年(2018年)質疑，接受「國家發展基金」挹注的如興併購玖地內幕重重；「金融監督管理委員會」去年8月，將如興案函送台灣台北地方檢察署偵辦。

黃國昌當時質疑「到底是我們去併購人家，還是我們被人家併購」，國發基金投資協助如興近15億元，「結果請來了中國貪腐的官二代來吸台灣的血」。

《聯合》26日報導則指出， 2017年總統蔡英文出訪尼加拉瓜，當時在尼加拉瓜設廠的如興，由陳仕修送了6條牛仔布所做的狗領巾給蔡英文，並參觀如興工廠；5個月後，國發基金宣布要投資如興，協助併購，成為政壇攻擊蔡政府的話題。

如興紡織是國發基金成立「產業創新轉型基金」後第1檔投資的股票，2017年國發基金以「協助公司創新轉型，提升國際競爭力」為由，以每股18.6元參與如興增資案，總金額近15億元，占如興9％，但此投資案也讓國發基金成為眾矢之的。

如興曾以現金增資的方式向外募資130億元，欲併購年營收150億元的港商玖地，由於玖地的總部在中國江蘇，檢調懷疑，中資恐借殼如興滲透台灣。

國發基金證實，確實協助如興去收購玖地，幫助如興成為全球第一大牛仔褲製造商。如興遭調查局搜索時，震撼紡織業。

《自由》報導，如興成立於1977年，2015年對外募資130億元，「以小吃大」併購營收規模大5倍以上的中國玖地集團，成為國內紡織業史上最大金額的併購案。併購完成後，如興成為世界最大牛仔褲製造商。

如興後來辦理規模約120億元的現金增資，國發基金以每股18.6元的價格購得8000萬股，投資總金額高達14.88億元。

以上為2018年6月21日「如興與玖地聯手詐騙台灣、錢進中國」記者會上，黃國昌所提出的其中一張關係圖 (翻攝黃國昌臉書)

但黃國昌踢爆，玖地負責人孫瑒的母親，曾是中國國企吉林省紡織品進出口公司董事長，孫瑒則是上海辦事處負責人(如上圖所示)，玖地是中國百分之百持有的公司如興根本是請來中國官二代吸台灣投資大眾的血，質疑國發基金協助中國滲透台灣企業。

黃國昌在臉書po文指出

其實，去年(2018年)6月最初檢舉這個案子時，我就先警告過國發會主委，趕快調查處理、趕快把錢拿回來......

已經給行政部門自清的機會，既然不願認真處理，我只能一方面藉由立法院公開質詢，一方面協助幾位勇敢的吹哨者去檢調當秘密證人，希望能夠將所有涉入的不法商人，繩之以法，同時減少納稅人與投資人的損害。
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