大稻埕情人節請月老來坐鎮 480秒煙火讓你一次看過癮

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一年一度「2019大稻埕情人節」活動將於8月3日至4日在大稻埕延平河濱公園登場。活動現場的愛情文創市集特地請來霞海城隍廟月老駐守，並設置浪漫花墻，打卡上傳就送玫瑰盆栽。今年愛情煙火秀將持續長達8分鐘，讓民眾留下最美的七夕回憶。

「大稻埕情人節」活動將於8月3日至4日登場，7月24日北市府觀傳局舉行記者會，由劉奕霆局長公布活動亮點，除了2天的經典情歌演唱，活動現場的愛情文創市集特地請來霞海城隍廟月老駐守，誠心祈願便有機會求得限量傳愛漂流瓶，市集旁並設有愛情塗鴉牆，讓情侶記下甜蜜心情。

大家最期待的愛情煙火秀今年更要加碼演出，在經典情歌伴奏下，愛心及音符花火在夜空綻放，長達8分鐘的音樂愛情煙火大秀歡迎大家帶著心愛的人一同觀賞、哼唱，留下最美的七夕回憶。

此外拍下街區、活動現場的動人情景及美麗的煙火畫面，投稿參加「大稻埕情人節攝影比賽」，將有機會獲得北門相機協會提供的獎品，總價值超過20萬元。

獲選作品還有機會刊登於捷運燈箱，成為臺北城市行銷的亮點。

台北市觀傳局表示，8月3日及4日淡水河1號到6號水門管制車輛通行及堤外停車場（格）取消，3日晚間6時起活動周邊市區道路實施交管，部分公車改道及站位取消停靠，相關道路停車格隨之取消，請民眾多加注意，並搭乘大眾運輸工具前往活動現場。