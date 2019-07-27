【更新】港人自發聚集元朗遊行 警方施放催淚彈

更新時間：17:39

綜合香港媒體報導，香港民眾今日自發性集結元朗遊行，下午3點起活動開始，遊行人士佔據多條馬路，呼口號高叫「香港警察，知法犯法」、「黑警」以及「香港人加油」等。

活動將近5點時，氣氛轉趨緊張，香港警方在臉書貼文指稱

「鑑於元朗南邊圍一帶有人聚集及起哄，手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毀路邊的鐵欄。另外，亦有人包圍及破壞警車，車上警員的生命安全受威脅。由於情況持續惡化，警方將於短時間內展開驅散行動，防線會由西向東面推進，請市民向元朗西鐵站方向離去。市民如非必要請不要前往元朗區，並小心自身安全。」

5點初，警方特別戰術小隊出動，從元朗警署離開。5點16分左右，香港警方在大馬路邊舉黑旗，之後開始施放催淚彈。

遊行遭港警拒絕？ 港人出奇招發起「去元朗買老婆餅」另類集結

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）香港「反送中」持續延燒，原本今（27）日舉行的「光復元朗」遊行被警方否決，香港網民馬上推出多項應變計劃，發起「去元朗買老婆餅」，以及各宗教祈福活動等藉口集結元朗區，將今日訂為「國際老婆餅日」，許多市民自費試吃元朗土產老婆餅，還發起投票。

《立場新聞》報導，香港元朗7月21日發生白衣暴力攻擊無辜市民，香港民眾727「光復元朗」遊行申請也遭警方駁回，但是香港網民創意十足，推出各種「元朗一日遊」等藉口，集結元朗區，包括「去元朗買土產老婆餅」，將7月27日定為「國際老婆餅日」，舉辦老婆餅嘉年華，許多元朗當地知名老婆餅店「大同餅家」外大排長龍，有市民自費試吃老婆餅，並發起投票，表示投票的人越多就越準確。

有網友更以「宗教」名義發起各項活動，包括「元朗功德流動大會」、「元朗讚美上帝」等遊行，其中「元朗行腳大祈願」遊行，海報上寫著「若國欲亂，鬼神先亂」，活動中將誦念心經，並歡迎民眾穿黑袍參加。

還有網友發起「主愛元朗祈禱活動」等。多項活動均訂於原本727活動的起點，然後步行至元朗西鐵站。

《立場新聞》報導，西鐵元朗站外，下午3點起遊行開始，大批港民佔領大馬路，導致多條公車線停駛元朗市中心。港民聚集元朗警署外，高喊「香港警察，知法犯法。」

香港嶺南大學校長鄭國漢應學生要求，到場參加並觀察了解情況，他表示反對任何形式的暴力，呼籲和平理性表達意見。

香港警方今（27）日出動3000名警力戒備，高姿態巡邏，香港警方發言人表示，若參加未獲警方允許的遊行，最高可監禁5年。

緊張氣氛也讓元朗市中心當地人心惶惶，昨日當地超市貨架上的食物被搶購一空，許多人準備今天躲在家裡不出門，也有部分居民直接出城避難。

元朗區部分商店今日關閉，而繼續營業的商店店員也表示相當擔心，怕白衣人再度出現。