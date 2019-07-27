【更新】蔡總統首度為私菸案致歉　總統府公布第2波懲處名單　

更新時間 2017-07-27 16:07

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)總統蔡英文今(27)日針對特勤人員涉嫌違法私菸案件，首度向國人表達歉意。

中央社引述蔡總統說，對於司法機關偵辦，下令所有政府機關單位或個人都必須配合調查，強調總統不會干預或定調偵查方向或法律適用。

針對特勤人員涉嫌違法私菸案，總統府下午發布新聞稿公布第二波懲處名單。

蔡總統下午出席總統盃黑客松頒獎典禮後，對媒體公開發表談話，這也是特勤走私免稅菸品案發生後，總統第三度親上火線說明，總統日前曾為這起案件模糊出訪焦點，向辛苦的外交人員表達歉意，今天則是首度公開向國人道歉。

總統表示，昨(26)日用「超買」兩個字形容這次事件，主要是為了尊重司法單位的偵辦，但也因為這名詞使用，引發社會質疑政府對這次涉嫌違法私菸案件有沒有徹底查辦的決心。

總統鄭重向國人表示，對於這個案件，政府查辦到底的決心不容被質疑，政府的決心很堅定的、一定會查辦到底。

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首次發稿 2017-07-27 15:31

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)特勤人員涉嫌違法私菸案，總統府今天公布懲處名單，已調職的前侍衛長中將張捷記一大過兩小過，副侍衛長少將柳惠千記一大過一小過，兩位警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫各一大過。

此外，內衛、警情及侍從組熊揚國、楊文津及陳敏華三位上校組長，各記一大過處分。

中央社27日另引述總統府發言人丁允恭表示，此案涉及違法，顯示特勤人員紀律管理的嚴重缺失，相關幹部難辭其咎，應予以嚴懲。相關人事程序將以最快速度完成。後續也將根據司法調查結果，完整懲處所有涉案人員。

丁允恭表示，對於這項特勤人員長久以來的違法積習，總統的態度很清楚，就是有錯就要改，有漏洞就要彌補，斷絕未來發生的可能。

丁允恭說，除了下令所有單位全力配合司法單位的偵查，總統也在第一時間啟動內部檢討與人事調整，包括國安局長彭勝竹、侍衛長張捷請辭獲准，並任命治軍嚴謹的新任國安局長邱國正，今天總統府則就侍衛室領導幹部在管理督導上的缺失，造成所屬人員違反法紀，進行懲處。