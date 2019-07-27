【更新】不抽菸卻成私菸案訂單「最大咖」　檢調將查吳宗憲幕後金主

更新時間: 2019-07-27 16:13

(台灣英文新聞/政治組 綜合整理)關於媒體報導因涉嫌走私菸品在押的國安局少校吳宗憲，一人下訂約3500條菸品，中央社引述北檢今(27)日表示，報導內容與事實有出入，請外界勿做無謂揣測。

台北地檢署今發布新聞稿澄清，表示媒體報導內容與北檢相關案件卷內證據資料未盡相符，與事實有所出入。北檢指出，就該案仍在積極清查相關事證中，請外界勿做無謂揣測。

發稿時間: 2019-07-27 15:03

(台灣英文新聞/政治組 綜合整理)檢調偵辦特勤私菸案，過濾總統府侍衛室少校吳宗憲交出的團購名單，發現吳宗憲向華航預訂的上萬條免稅菸品中，自己下訂數量約三分之一，數量驚人。

檢調懷疑，吳宗憲究竟有無與華航勾結轉售菸品給私梟牟利？或是人頭代購？都須進一步釐清，預料下周會有一連串約談行動。

檢調為釐清華航內部是否有人涉及不法，昨(26)日由北檢主任檢察官親率新北市、桃園市調查處及檢察事務官共六十多人，兵分五路搜索華航大樓、空品處、管制區內的華膳空廚保稅倉庫等地，搜索行動直到晚間才結束。

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《聯合》報導稱，昨查扣到相關帳冊與簽核文件，將釐清超乎尋常的「團購案」，經過哪些人同意，接下來將逐一約談相關人員。

報導指出，總統府侍衛室利用總統出訪團購上萬條未稅菸品震驚各界，調查局本周一(22日)案發當天從機場帶回十名國安人員偵訊後，所有人口徑一致，都說團購菸品行之有年，否認勾結私梟販售，連蔡英文總統都說是「超買免稅菸品的陋習」。

不過就在吳宗憲向檢調交出五十人團購名單後，外界紛紛猜測誰是名單上的大戶？檢調清查發現，原來最大咖「貨主」就是吳宗憲本人，一人就買了三千多條未稅菸。

以一條香菸均價九百元來說，三千五百條就要三百多萬元，《聯合》引述吳宗憲友人說吳沒抽菸，為何要砸重金買這麼多菸？錢從哪來？幕後金主是誰？是否有與私梟掛鉤販賣未稅菸？菸品預訂流向為何？均是檢調亟欲釐清的重點。

北檢前天(25日)赴吳宗憲特勤宿舍取得訂菸清冊、帳簿、電磁紀錄等物證後，昨(26)日首度提訊吳宗憲出庭，除追查金流外，也比對黃川禎空品處組長的說詞。

《自由》27日報導，華航空品處組長黃川禎，前天(25)日被約談到案，依圖利罪諭令20萬元交保。據傳黃被偵訊時透露，吳宗憲下單前曾打電話問他「我訂那麼多（指上萬條香菸），華航高層知道嗎？」但檢調昨（26）日不願證實。

黃川禎也喊冤說，自己剛調任空品處組長十幾天，就遇到總統出訪專案，他按照長官指示及公司慣例，負責與國安特勤單位聯繫專機的免稅品訂購業務，並未從中獲取任何好處。不料吳宗憲一次訂了上萬條，基於國安特勤具高度機密性，他才配合下訂。

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三立新聞報導稱，立委黃國昌在7月12日向新北市調查處檢舉此事，新北市調查處於同月19日開始動作，並於22日總統返台當天，會同關務署以行政檢查方式，要求總統車隊停車查驗，查獲9800條免稅菸。因此將涉案的吳宗憲等特勤人員帶回偵訊。

本月24日，經檢察長邢泰釗召開專案會議，認為有必要保全證據，當晚就在總統府政風室人員陪同下，進入官邸對面的特勤宿舍搜索，檢方在宿舍查扣到過去團購筆記及電磁紀錄，承辦檢察官也訊問「關鍵人」華航黃姓員工。

據一名參與辦案的專案小組人員表示，本案是桃機啟用後，動員人力、物力最多、查獲難度最高的一次。他也指出，如果不是600條機上的購菸最後下貨，總統府貨車若跟總統車隊一起離開，在國安局維安重重保護之下，根本攔截不到私菸。