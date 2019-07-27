台北美福首度攜手在地品牌「裕珍馨」推中秋禮盒

中秋始於盛唐，至明清時代已與春節齊名，是華人世界的重要節日之一，在台灣消費市場，中秋禮盒更是各家業者最重視的節慶。台北美福大飯店今年首度與台中在地品牌「裕珍馨」合作，聯名獻上「珍馨美意」禮盒，裕珍馨最知名的奶油酥餅當然不能缺席，另精選了專為美福設計的獨家口味「紫玉芝麻酥」和「紫玉金沙酥」，選用大甲芋頭搭配芝麻與蛋黃滋味香濃，另有登上高鐵商務艙的「桃山流心奶黃」，每盒八入NT$780；另一款「詠月」頂級禮盒以六款廣式月餅搭配本地知名品牌「在欉紅」的手工果醬，精選內餡有鹹香風味的XO金黃魯肉，經典的蓮蓉松子蛋黃，帶有橙皮與茶香的橙香阿薩姆，與堅果風味的金鑽核桃及奶黃核桃，以及融合茶香的綠茶脆梅，一盒六入風尚月餅配上手工果醬售價NT$1,380。此外，為了迎合中秋烤肉這項年度盛事，再次推出網羅三種美味的「美福極鮮燒烤禮盒」，選用美國極黑豬香腸、新鮮花枝製成的特A級花枝丸，以及增添養生風味和纖維口感的手工牛蒡天婦羅，每袋NT$860，用特別的食材為佳節烤肉增添不同的風味，即日起至8月20日前訂購任一禮盒享有85折優惠；消費滿NT$5,000可享台北市內單一定點免費配送服務，預訂請洽02-7722-3390。

攜手本土老字號糕餅舖 打造「珍馨美意」

一首籤詩，六個聖筊，裕珍馨在媽祖的鼓勵下開始了製餅事業，半個世紀以來，從當初的門外漢到今日台灣著名的製餅專家，裕珍馨的餅為了滿足前往大甲媽祖廟參拜的信徒及鄉親茹素的需求，改用天然奶油的配方取代傳統的豬油酥餅，不僅成就了今日遠近馳名的「奶油酥餅」，也讓裕珍馨被譽為奶油酥餅的故鄉。今年中秋台北美福首次攜手裕珍馨推出「珍馨美意」中秋禮盒，內含七款古法製作的手工糕餅，桃山流心奶黃以白豆沙揉製而成的日式桃山餅皮，其綿密細緻的外皮包裹自然流洩的奶黃內餡，一口咬下宛如嚥下搖曳月光；而選用台灣人最愛的大甲芋頭搭配芝麻與蛋黃的紫玉芝麻酥和紫玉金沙酥，更是裕珍馨此次聯名美福的獨家口味，將烘烤至鬆軟綿密的芋泥，加入芝麻內餡以及鹹香蛋黃，透過不同的香氣賦予紫玉酥不同以往的滋味；而工法繁複費工的奶油酥餅，也在禮盒內以迷你的姿態登場。使用天然奶油製成的迷你奶油酥餅，酥香不膩，調和了牛奶風味、濃郁芬芳的伯爵口味、茶香四溢的綠茶口味，以及備受女性喜愛的玫瑰口味，「珍馨美意」中秋禮盒每盒售價NT$780。

擁大地萬物 詩情「詠月」

以帝王黃作為頂級「詠月」禮盒的主色調，除了是明月高掛的意象外，九五之尊的皇帝色彩更是代表送禮人及收禮者的尊貴不凡，而盒上綴上各種動物，亦有萬物簇擁明月的意涵，將四季風情巧妙地呈現在盒上。頂級「詠月」禮盒內含六款口味的廣式月餅，XO金黃魯肉將新鮮豬肉、香菇以多種辛香料以小火慢滷至焦糖色澤，再加入鹹蛋黃，口味甜鹹適中，令人再三吮指；而月餅界歷久不衰的蓮蓉松子蛋黃，將飽滿蓮子細磨至泥狀，依循古法慢熬燉煮，襯上增添口感的松子粒，每一口都能擁有不同的層次體驗；金鑽核桃則將國人最愛的鳳梨結合核桃，透過鳳梨酸甜果香帶出核桃醇厚滋味。若是想品嚐更溫潤厚實的風味，奶黃核桃口味將鬆軟的綠豆和白鳳豆沙餡內混合鹹蛋黃及核桃，既濃郁又溫潤的味道，淺嘗一口便無法罷手。而廣受消費者喜愛的橙香阿薩姆，以清爽香甜的橘皮絲、阿薩姆紅茶與細緻綿密的白鳳豆揉製而成，入口即可感受到厚實茶香和柑橘清香，讓人意猶未盡。最後推薦此次全新獻映的綠茶脆梅，將抹茶與青梅拌入綿密的豆沙餡中，利用綠茶清新芬芳的特色，一解月餅給人膩口的印象，吃得到酸中帶甜的青梅果肉，更增添了口感的豐富性。詠月禮盒內搭一罐台灣本土果醬品牌「在欉紅」的手工南投花椒鳳梨果醬，將酸味明艷的金鑽鳳梨，結合香氣濃烈的西羌六月紅花椒牽引出令人耳目一新的滋味，特別的辛香酸甜層次絕妙；頂級「詠月」禮盒以典雅貴氣的設計款外盒、風格各俱的月餅口味和充滿特色的伴手禮果醬，讓中秋禮品除了心意之外，更多了一份「新」意，中秋送禮絕不失手的最佳選擇，頂級「詠月」禮盒每盒售價NT$1,380。

中秋全民運動 烤肉良伴不可少

除了必吃的月餅之外，團聚燒烤更已經是家家戶戶每逢中秋不可或缺的活動。美福好評熱賣的中秋烤肉禮盒今年升級再推出「美福極鮮燒烤」禮盒，精選廣受消費者喜愛的極黑豬香腸，選用以美國極黑豬肉製成的台式香腸，無論煎烤都能輕鬆體會肉質彈牙的口感，入口即可感受到香濃肉汁傾流而下；另外搭配嚴選特A等級新鮮花枝製成的特A級花枝丸，以搥打工法打造Q彈有嚼勁的花枝丸，每一口都能嚐到貨真價實的花汁肉；另挑選擁有「纖維之王」稱號的牛蒡製成的手工天婦羅，燒烤後牛蒡甘苦香氣四溢，融合魚肉清甜，美味又兼具營養價值。「美福極鮮燒烤」禮盒一禮三享，整包拎著走即可出發烤肉，精緻保冷袋裝每袋NT$860。

台北美福精選中秋禮即日起限量推出，8月20日前預訂可享85折優惠，大宗訂購可另享特別優惠價；消費滿NT$5,000可享雙北單一定點免費配送服務，滿NT$10,000可享雙北兩個定點免費配送。