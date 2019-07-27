誠品行旅串連誠品生活expo 推出「七夕X職人出張所」

「出張」在日文中，等同於「出差」之意；而所謂的「職人」一詞，即是指在傳統工藝和手工製造業的技能者，在日復一日鍛鍊自己的「專業」技能及技術，展現堅持的精神，並能傳承給後人，方可稱之為「職人」。eslite hotel誠品行旅於今年七夕情人節，將帶領旅人重溫滿載質樸手感的美好時光，特別跨界串連誠品生活文創平台expo與旗下手創職人品牌ADOLE攜手合作，共同推出「七夕X職人出張所」活動，派遣皮革工藝職人至飯店出張，凡七夕當晚前來用餐的情人，皆可在職人的悉心指導下，感受手作皮件鑰匙圈的細膩與溫度，邀請情人們於用餐之際，敲印出二人專屬的愛情符碼。

eslite hotel誠品行旅七夕情人節當晚亦於一樓The Chapter Café與In Between之間餐廳分別推出情人限定饗宴，無國界料理餐廳The Chapter Café特別規劃「沙巴雍波士頓龍蝦雙人套餐」，每套NT$3,000+10%，除了可享用「經典凱薩沙拉」、「花蓮金瓜濃湯」、「經典奧培拉蛋糕」之外，主菜「沙巴雍波士頓龍蝦、蜜桃香甜酸辣醬、百香果鍋巴飯」充滿主廚的創意思維，將重達600公克的海潮鮮味搭襯由當季蜜桃加入丁香、月桂、杜松子等香料與法國辣椒粉等一同熬煮的誘人醬汁，微微辛辣感挑動情人味蕾，另外獻上情人限定特調「藏愛」，選用蜜桃香甜酒為基底，拌入葡萄碎、柑橘酒、檸檬汁與紅酒等，如戀愛般的美妙味覺變化，與旅人共度一段浪漫夜晚；二樓義法料理餐廳In Between則推出「美國頂級老饕雙人套餐」，每套NT$5,299+10%，菜色包括肉質碩大飽滿的「季節生蠔」、選用屏東鮮採直送無花果入菜的「無花果 | 莫札瑞拉起司 | 蜂蜜 | 水耕生菜」、帶有甘醇酒香的「奶油水煮龍蝦 | 威士忌沙巴雍」、融入法國傳統醬汁作法的主菜「美國頂級老饕 | 蘆筍 | 葡萄醬汁」，以及為饗宴注入驚喜味覺火花的「苦甜巧克力 | 辣椒 | 香蕉 | 跳跳糖」，此外亦特別贈送Gremillet Cuvee Rose Brut Champagne NV粉紅色檳二杯，在微醺之間，與戀人享受令人愉悅的細緻果香，伴隨台北101絕美夜景及松菸綠地景致，留下獨一無二的永恆美好紀念。

在手感復興的美好時代 體驗職人匠心的工藝精神

美國《華爾街日報》曾報導：「手工藝的技術勞工已成為通往美好生活的少數道路之一」。 手作技藝之所以珍貴，在於其需通過時光淬煉形成嚴謹精神，在雙手指尖的創作之間，注入滿載的心意與內涵，賦予每一份作品獨一無二的價值與溫度，這是機械大量複製生產的工業時代下，難以取代的無價之寶，也更顯工藝職人的難能可貴。

eslite hotel誠品行旅為將這份傳統工藝精神帶回美好生活，特別於浪漫的七夕情人節，跨界串連誠品生活文創平台expo與旗下手創職人品牌ADOLE攜手合作，共同推出「七夕X職人出張所」活動，來自台灣設計團隊的ADOLE，從皮革的出生到製造皆在台灣，工匠們都擁有數十年製作皮件的精湛工藝。此次活動即以日文中表示「出差」之意的「出張」為概念，在情人節當晚派出專業職人至eslite hotel誠品行旅出張，邀請每組至餐廳用餐的情人，皆可體驗職人手作的精神，先從A到Z的字母中自由揀字，透過一釘一搥、一敲一打的過程，創作出情人專屬的符碼，讓日常物件承載另一半滿滿的溫潤心意，也在一頓飯的時間裡，體驗技藝傳承的美好軌跡。

The Chapter Café以華麗海鮮饗宴開展情人夜篇章

位於一樓的The Chapter Café白天是綠意盎然的人文境地，入夜後大片落地窗迎進松山文創園區獨有的幽靜氛圍，亦是情人約會的用餐秘境。七夕情人節當晚由李沁川主廚以華麗的「沙巴雍波士頓龍蝦雙人套餐」為情人展開美好夜晚，菜色除了開胃清爽的「經典凱薩沙拉」、口感香甜綿密的「花蓮金瓜濃湯」與深受旅人推薦的「經典奧培拉蛋糕」，主菜「沙巴雍波士頓龍蝦、蜜桃香甜酸辣醬、百香果鍋巴飯」則是主廚呈現給情人們的創意之作，將重達600公克的波士頓活蝦先以揉入月桂葉及百里香等的香料白酒水煮至七分熟，讓肉質吸附清新優雅的香氣，再延伸義大利經典甜點技法，鋪上一層沙巴雍醬汁烤至金黃色澤，讓海鮮的鮮甜原味更加上乘，搭襯的蜜桃香甜酸辣醬則是採用當季蜜桃加入丁香、月桂、杜松子與法國辣椒粉等一同熬煮，微微辛辣的誘人層次包覆舌尖，佐上以西班牙海鮮飯手法製成的百香果鍋巴飯，結合主廚的創意思維，採用新鮮百香果共同燉煮，在滿溢的辛香餘韻中注入一股清新果香。華美的饗宴不僅於此，The Chapter Café也在情人節當晚獻上二杯限定特調「藏愛」，選用蜜桃香甜酒為基底，拌入葡萄碎、柑橘酒、檸檬汁等，再以紅酒分層，味覺從苦澀一路漸次轉化為酸甜甘美，彷如戀愛般的美妙旅程在入口後即刻啟程，與旅人共度一段浪漫微醺夜晚。

In Between之間首推頂級牛排盛宴 城市裡的唯美約會場域

在夕陽與台北最美天際線的景致陪伴下，於擁有嶄新姿態的In Between之間餐廳享用浪漫情人晚餐，為絕佳的約會提案。七夕情人節當晚推出精緻的「美國頂級老饕雙人套餐」，奢華的菜色內容首先以素有海中牛奶美稱的「季節生蠔」開啟序曲，碩大飽滿的肉質充滿令人著迷的鮮美；「無花果 | 莫札瑞拉起司 | 蜂蜜 | 水耕生菜」選用屏東鮮採直送的無花果，於切片後稍作炙燒，牽引出淺淺的碳焙香氣，為口感濃郁的莫札瑞拉起司賦予輕盈質地，襯著蜂蜜、堅果與生菜，在味蕾間延展酸、甜、苦共冶的美妙層次；「奶油水煮龍蝦 | 威士忌沙巴雍」將波士頓活龍蝦以法國無鹽發酵奶油水煮，為海鮮先附上細緻的韻味，搭佐口感滑順、帶有甘醇酒香的沙巴雍，與鮮甜的海潮鮮味恰好構成完美平衡；「美國頂級老饕 | 蘆筍 | 葡萄醬汁」則融入法國傳統醬汁作法，將新鮮葡萄先整顆去皮後，取出完整果肉再與牛高湯以小火慢煮四小時，熬製為帶有果香的酸甜醬汁，為饕客最鍾愛的美國頂級老饕牛排賦味增香；饗宴的尾聲則以「苦甜巧克力 | 辣椒 | 香蕉 | 跳跳糖」作為美好驚嘆，主體為法芙娜64%無麩質巧克力蛋糕，揉入韓國辣椒巧克力加那許及香蕉馬告為內餡，表層再灑上口感優雅奔放的原味跳跳糖，在舌尖注入驚喜的味覺火花，重溫與情人初次見面的怦然心動。