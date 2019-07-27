8月寵愛老爸 闔家造訪瑞穗春天國際觀光酒店

今年父親節送給老爸一份不一樣的禮物，闔家造訪瑞穗春天國際觀光酒店泡湯戲水、度假放鬆，讓全家歡享美好度假回憶！歡慶父親節，瑞穗春天國際觀光酒店即日起至2019年8月31日，推出「寵愛老爸 指定日入住免費升等莊園」住房專案，凡於指定日期在官網或以電話預訂城堡精緻客房(2人房)或城堡溫馨家庭房(4人房)，即可享免費升等至莊園相同房型，一泊二食優惠價NT$10,000起，讓老爸體驗歐風奢華。入住期間房客還可享國際知名悅椿Spa (Angsana Spa)8月限定優惠，「雙人禮遇」專案兩人同行體驗120分鐘「潤澤淨化」和「甜蜜呵護」療程，8月優惠價NT$9,900(總價值NT$12,850)，限時下殺7.7折，款待爸媽一同體驗身心靈的極致放鬆。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「瑞穗春天國際觀光酒店今年3月開幕後，就以城堡尖塔造型、歐風莊園建築和館內豐富的戲水、泡湯設施，成為國人旅遊熱門首選，8月推出的『寵愛老爸 指定日入住免費升等莊園』住房專案，消費者享免費升等莊園奢華住宿，盡享金色水樂園108池泡湯戲水、各棟免費設施玩到飽；再搭配全台唯一的國際悅榕集團旗下悅椿Spa (Angsana Spa)8月限定優惠，體驗國際級Spa的精妙按摩技藝，為旅程增添歡樂回憶，此次專案預估能為8月住房率提升1至2成。」

瑞穗春天國際觀光酒店坐落於花蓮縣瑞穗鄉溫泉區，占地2萬坪，館內提供多元免費設施包括室內按摩水療區、滑水道、健身房、電競室、兒童超跑俱樂部、跑跑甩尾車等，讓旅客玩到不想離開。另外園區內的一大亮點「金色水樂園」占地2300坪、擁有108水池，是全台灣首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園。包含露天「金色吧台區」、自然風呂「黃金溫泉區」、天然舒放「按摩水療區」、繽紛童趣「兒童戲水區」等；不僅有水療池、飄飄河、氣泡按摩床等設施，更有高5公尺約2層樓高的旋轉滑水道，從室內到室外，冷水到溫泉，適合全家大小盡情歡享。

除了夏日戲水泡湯之外，瑞穗春天國際觀光酒店也在飯店開幕之初就引進了國際知名悅榕集團(Banyan Tree)旗下悅椿Spa(Angsana Spa)，也是目前全台唯一的服務據點，消費者不需出國即可體驗國際級的按摩技藝。悅椿Spa使用的按摩原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成，結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身心靈。

因應8月父親節與暑假家庭旅遊熱潮，即日起至2019年8月31日，悅椿Spa也推出多項房客專屬優惠。其一「離塵靜心」方案每日12:00 - 15:00期間，享60分鐘「多元按摩」，以泰式與瑞典式按摩技法釋放全身壓力，原價NT$3,850，優惠價NT$2,900，享7.5折優惠；其二「雙人禮遇」方案，兩人同行體驗120分鐘全身「潤澤淨化」和「甜蜜呵護」療程，原價NT$12,100，優惠價NT$9,900，另贈一瓶身體磨砂(價值NT$750)，讓消費者回到家中也能重現悅椿Spa的舒適體驗。除了當月限定優惠療程外，入住飯店的房客任選60分鐘以上療程，皆可享8.5折優惠。