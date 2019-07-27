斯里蘭卡復活節爆炸案調查出爐　證實並非「伊斯蘭國」組織犯案

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 今年(2019)4月21日震驚全球的斯里蘭卡復活節爆炸案調查報告，在7月25日出爐。證實造成至少321人死亡，約500人受傷的恐怖攻擊， 並非由「伊斯蘭國」恐怖組織直接執行，不過犯案者可能是受到該恐怖組織啟發。

調查此案的負責人，斯里蘭卡犯罪調查部門的Ravi Seneviratne在周三(24日)向國會報告時指出， 這些針對飯店和教堂的自殺炸彈客，雖然遵從著伊斯蘭國的綱領，但 與伊斯蘭國卻沒有直接的關聯。

事實上，犯案者極可能是該國國內的伊斯蘭聖戰組織「國家一神教團」( NTJ)。一名調查員指出， 在其中一個NTJ藏身處搜出了重達105公斤的炸藥， 該組織曾公開表示要與伊斯蘭國結盟，且不知道用了什麼方式， 讓伊斯蘭國在爆炸後出面，表示是由他們所做的。

面對斯國總統曾在上周表示，爆炸案是由國際毒梟所策劃， 用來打斷他掃毒政策的指控，警方表示， 沒有找到任何證據顯示毒梟有介入，而他們也相信調查員的判斷。

後續的報告顯示，從爆炸發生前兩周一直到事發幾小時前， 印度的情報單位都在頻繁的與斯國有關當局接觸， 試著告訴他們有恐攻發生的疑慮，但是斯里蘭卡的高層並沒有反應。

調查出爐後，這個發現也讓斯國的前警察總長和前國防部秘書， 面臨未能善用情資避免悲劇發生的指控。檢察總長甚至表示， 國安部門和警察體系怠忽職守，幾乎等同於「反人道」， 以此要求現任警察總長「嚴辦」他的前任。