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斯里蘭卡復活節爆炸案調查出爐　證實並非「伊斯蘭國」組織犯案

斯里蘭卡的國安部門遭控輕忽情資、怠忽職守。因為從爆炸發生前兩周一直到事發幾小時前，印度的情報單位都在頻繁的與斯國有關當局接觸，試圖警告，但斯國高層並未做出回應。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2019/07/27 21:10

今年4月斯里蘭卡復活節爆炸案造成慘重傷亡(美聯社)

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 今年(2019)4月21日震驚全球的斯里蘭卡復活節爆炸案調查報告，在7月25日出爐。證實造成至少321人死亡，約500人受傷的恐怖攻擊，並非由「伊斯蘭國」恐怖組織直接執行，不過犯案者可能是受到該恐怖組織啟發。

調查此案的負責人，斯里蘭卡犯罪調查部門的Ravi Seneviratne在周三(24日)向國會報告時指出，這些針對飯店和教堂的自殺炸彈客，雖然遵從著伊斯蘭國的綱領，但與伊斯蘭國卻沒有直接的關聯。

事實上，犯案者極可能是該國國內的伊斯蘭聖戰組織「國家一神教團」(NTJ)。一名調查員指出，在其中一個NTJ藏身處搜出了重達105公斤的炸藥，該組織曾公開表示要與伊斯蘭國結盟，且不知道用了什麼方式，讓伊斯蘭國在爆炸後出面，表示是由他們所做的。

面對斯國總統曾在上周表示，爆炸案是由國際毒梟所策劃，用來打斷他掃毒政策的指控，警方表示，沒有找到任何證據顯示毒梟有介入，而他們也相信調查員的判斷。

後續的報告顯示，從爆炸發生前兩周一直到事發幾小時前，印度的情報單位都在頻繁的與斯國有關當局接觸，試著告訴他們有恐攻發生的疑慮，但是斯里蘭卡的高層並沒有反應。

調查出爐後，這個發現也讓斯國的前警察總長和前國防部秘書，面臨未能善用情資避免悲劇發生的指控。檢察總長甚至表示，國安部門和警察體系怠忽職守，幾乎等同於「反人道」，以此要求現任警察總長「嚴辦」他的前任。
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