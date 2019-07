創新醫藥活絡經濟　全球BIO盼台灣生技產業成為國際樞紐　

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導)由全球BIO及台灣生物產業協會(Taiwan BIO)共同籌辦的「2019亞洲生技大會(Bio Asia-Taiwan )」,25日在南港展覽館盛大開幕。蔡英文總統致詞時表示,全球前200大的醫院,台灣就占了14家,排名是世界第3、亞洲第1。

蔡英文還說,台灣生技產業在2018年的表現相當亮眼,上市櫃公司年增率達11%,總市值更高達8,904億新台幣。台灣也持續向世界發聲,「我們有信心,未來生醫產業也能夠成為下一個兆元產業」。

△台北醫學大學展櫃。(照片來源:台灣英文新聞拍攝)

全球BIO總裁Greenwood表示,生技產業能為國家創造高薪職缺,產業開發創新醫藥能夠活絡經濟,還能為病人帶來希望,延續他們的性命。台灣有人工智慧、資訊科技、大數據等優勢,再加上有政府支持,以及台灣與美國的友好關係,肯定台灣成為未來領導者的潛力。

亞洲生技大會籌委會主席、台灣生物產業發展協會(Taiwan BIO)理事長李鍾熙表示,這次大會為首次和全球BIO聯合舉辦,主題為「投資生物科技,帶動亞太成長(Biotech as the Next Growth Engine for Asia)」,相信生物科技不只是對人類健康照護,也會是推動下一個趨勢的引擎。這次大會盛況空前,有25個國家參與,期盼將台灣成為生技產業的國際樞紐。

照片來源:珮庭整合傳播顧問提供

農委會這次也設置「農業科技館」,有「農業基因體及動植物新品種」、「動植物健康管理」、「農業科專成果」及「農科院創新科技與服務」4大主題專區,共展出34項新技術及產學研跨域合作努力成果,範圍涵蓋農林漁牧各種領域。

△義美生醫、義美生機展櫃。(照片來源:台灣英文新聞拍攝)

2018年首度參展的義美生醫、義美生機,今年也沒有缺席。該公司以「食.醫同源」為概念來研發各項原料及產品,以期不產生廢棄物、減少污染或是作為飼料用等,完全利用各項農產品。

另外,在該公司展示的櫃位中,最引人注目是一瓶瓶小巧可愛的香水(如下方照片所示)。這是和嘉義大學,歷經多年的合作共同研發的香水產品成果。據該公司的主管表示,他們除了投入原料的研發,其實尚有很多的方向跟不同技術。而「香水」研發是多項研發項目裡的其中一項。

(照片來源:台灣英文新聞拍攝)

亞洲生技大展自7月25日至28日在台北南港展覽館舉辦,這次的活動吸引超過1,500位全球專家、45場次的論壇,以及1,700個攤位、600家廠商參展。開幕當天亦同時舉辦「2019傑出生技產業獎」。

另外在今年的生技論壇(Conference & Forum)則以跨界投資、聯盟併購、區域合作等主題,加上癌症免疫治療、細胞治療、CAR-T、基因治療、再生醫療等革新性科技 (Game-Changing Technology)。

△亞洲生技大會之國家館。(照片來源:台灣英文新聞拍攝)

(照片來源:台灣英文新聞拍攝)