走私菸案國安局揹黑鍋？！ 總統府：特勤走私變「超買」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國安局私菸案持續發展，總統府以「超買」兩個字來說明調查進度，總統蔡英文強調，「超買」只是事實的描述，她也下令所有單位配合司法調查。

華視新聞26日報導，國安局走私菸品案，案情可能向上延燒，但總統府卻以「超買」兩個字來說明調查進度，引發爭議。

全案爆發已四天，華航開記者會說明，卻仍舊疑點重重。 圖/翻攝YouTube

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中央社引述總統府26日下午二度召開記者會對外說明。發言人黃重諺表示，內部調查顯示，沒有總統府跟國安會的政務與機要人員訂購菸品；相關人員的第二波懲處，司法責任部分，尊重檢調單位偵查，侍衛室督導不周部分，侍衛長已經自請處分調職。

至於其他高階幹部責任已經在研擬相關處分，將會盡快提出。國安局後續人事機制檢討部分，黃重諺說，將由國安局新任局長邱國正進行，蔡總統也要求邱國正要在一週內提出檢討。

有關國民黨質疑永和官邸警衛室主任林國欽涉入本案，且與總統府秘書長陳菊關係匪淺，黃重諺回應，「陳秘書長並不認識這個人」，有人散播謠言指林國欽是陳菊的親信，這些無中生有的造謠抹黑，都將報警準備提告。

對於傳出運載走私菸品的5輛貨車是總統府車輛，中央社引述黃重諺說明22日接機勤務車輛的調度，跟車載物品的實際狀況時指出，特勤勤務車隊的編組、調度、派遣，都是侍衛室依據維安特勤需要統一調度，且由特勤人員駕駛。

黃重諺說，當天的5輛貨車，其中兩輛是向總統府交通科調借的公務車，負責裝載特勤人員行李與勤務裝備，另外3輛則是裝載涉及本案的菸品。

他說，22日遭到攔查的5部車輛，都是由關務署帶回調查，侍衛室借調的2部府方車輛，因為查驗後確認沒有違法物品，隨後歸還總統府交通科，沒有所謂的「總統府5部車輛未經查驗放回」。

此外《自由》今(26)日獨家報導稱，據傳蔡總統專機22日抵達前，調查局副局長林玲蘭曾當面向時任國安局長彭勝竹報告「今天（22日)要查國安局走私私菸案」，彭聞訊後臉色大變。

也就是說，當彭勝竹與結束外訪返國的蔡總統握手時，就已經知道要出大事。

《自由》引述辦案人員私下透露，這應該是桃園機場啓用以來，查緝難度最高，動員人力及車輛最多的一件走私案。

報導指出，22日當天中午12時35分飛機落地，記者會結束後，只留下5部總統府貨車，準備將最後一批貨艙內的600條香菸裝上貨車。

1點35分專案小組見機不可失，立即在鐵門外攔下2部貨車，後面3部貨車也無法前進，經搜查扣留3部裝載私菸車輛，其餘1部搭載行李的貨車及1部空車當場放行。

《聯合》報導則指出，今(26)日早上資深媒體人黃暐瀚的廣播節目中，有位自稱是國安局退休的宋小姐call in指出，國安局這次揹了大黑鍋，買菸事件和特勤中心無關，是總統府侍衛室的事。國安局事實上是管不了總統府侍衛室的。主持人黃暐瀚說，如果這次走私菸是侍衛室的集體行為，這事情真的是很嚴重了。

報導引述宋小姐指出，現在很多新聞標題都寫國安局走私菸，事實上是錯的，應該是總統府侍衛室走私菸。

自稱國安局退休的宋小姐Call in 說，這次私菸事件，她為國安局打抱不平，國安局這次揹了大黑鍋。今天總統府為掩蓋事實真相，讓國安局成為過街老鼠，那是非常不公平的。

黃暐瀚認為宋小姐的話的確發人深省。黃說，他跑過總統府新聞，知道侍衛室像空少，特勤像地勤，空少是在天子腳下，和天子住在同一寓所裡面，國安局是真的管不到的，如果這次走私菸是侍衛室的集體行為，這事情真的是很嚴重了。

另一方面，根據中央社26日晚間報導，負責偵辦的檢調今兵分5路搜索華航空品處、華膳等地，並提訊在押的國安局人員吳宗憲，訊後還押台北看守所。

檢調偵辦國安局私菸案，22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品，並約談國安局人員吳宗憲、張恒嘉等人。檢察官複訊後，認定吳、張兩人涉嫌貪污治罪條例等罪，有勾串之虞聲押禁見獲准。

報導稱承辦檢察官24日會同總統府政風人員，赴吳、張兩人的職務宿舍，帶回相關證物。當天晚間由新北市調處，約談華航空中商用品供應營銷處負責免稅品的小組長黃川禎。檢察官複訊後，諭令黃男新台幣20萬元交保。

黃川禎偵訊中詳細說明此次免稅菸品訂購流程，以及黃男與吳宗憲等人的聯繫內容。檢察官今(26)日下午提訊在押的吳宗憲，比對兩人的說詞，經過2小時的訊問，吳宗憲還押台北看守所。

另外，北檢為保全證據，26日上午指揮新北市調處兵分5路搜索華航空品處、公關室、華膳空廚辦公室、保稅倉庫等地，直到晚間7時才完成搜索行動，並未約談任何人員。