防制強迫勞動新趨勢 菲主教籲政府帶頭獲響應

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署在7月25、26日舉辦防制人口販運國際工作坊研討會，今（26）日來到第2天，由來自菲律賓，教廷所屬公益組織「國際明愛會」現任主席塔格雷樞機主教擔任主講人，分享國際明愛會如何運用全球網絡打擊人口販運揭開序幕，並呼應這2天系列講者基調，政府應帶頭，企業亦有責響應。

移民署表示，塔格雷樞機主教是菲律賓籍天主教司鐸級樞機及天主教馬尼拉總教區總主教及國際明愛會主席，1991年在美國獲得神學博士學位，他精通6國語言，參與菲律賓許多社會及人口販運議題，不僅是上一任教宗本篤十六世最後一位冊封之樞機主教，也是FB點閱率最受關注的焦點人物，由其代表呼籲，人口販運議題已進入網搜熱點。

移民署署長邱豐光表示，2014年的美國關於消除人口販賣和奴役的企業供應鏈透明化法案，2015年及2018年英國與澳洲的現代奴隸法，2018年由美國、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭共同研擬的政府打擊全球人口販運供應鏈準則，及2日國工坊系列議題，均聚焦於應關注從產業鏈防止人口販運。

「國際明愛會」是天主教公益團體組成的國際慈善、發展和社會服務組織，第一個成員團體在1897年11月9日於德國弗萊堡成立，目前在世界各地共有168個機構，宣揚社會正義和平、團結合一，並深入當地國社區幫助人民脫貧，以免遭受販運及剝削。