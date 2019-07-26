中華電信「青春無敵夢想起飛」台中登場High翻一夏

中華電信為感謝學生們熱烈支持「青春無敵學生方案」加碼優惠，日 前於台北信義威秀門市舉辦「青春無敵夢想起飛」活動，吸引大批學 生踴躍參與。此外，自上周宣布加碼抽9組「AirPods搭配無 線充電盒一組」(6,490元/組)大禮後，引發同學們另一波申 辦熱潮！

為號召全台學生同享專屬特權，明(27)日下午4點，中華電信「 青春無敵夢想起飛」活動特移師台中水利大樓廣場熱力登場，知名網 紅「Wackyboys 反骨男孩」成員焦凡凡，繼台北場造成學生瘋搶拍照盛況， 本周將現身台中與現場學生及民眾一起PK玩遊戲。另有消暑冰棒、 電影票及Sony、ASUS兩大手機原廠提供的精美好禮， 保證讓同學們High翻天！現場也開放民眾一起同樂， 參加就可抽價值近萬元的SWITCH遊戲機一台， 放暑假就是同學們盡情享受特權的最佳時機！

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為讓同學們在校園內外、大學商圈都能輕鬆追劇、直播、打手遊， 中華電信已於全台161所大專院校建設1800、2600頻段基 地台，提升室內涵蓋與收訊品質，運用高速基地台6CC/5CA技 術，有效提升尖峰時刻下載速率，滿足全台學生的上網需求。

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