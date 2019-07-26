雙溪秋收稻穗慶豐年 邀請小小農夫來割稻

7月26日農業局輔導雙溪區公所在上林社區辦理「2 019秋收稻穗慶豐年」活動。來自雙溪區約50多位小朋友， 捲起褲管擔任一日小農夫， 拿著鐮刀小心翼翼收成一穗穗金黃色的水稻。 各個小朋友手中握滿金黃水稻，開心又得意展示自己的成果， 同時品嘗在地農產，有吃又有拿，現場笑聲不斷，和樂融融。

上林里位於台2丙道路兩側， 平坦又肥沃的土地過去曾是東北角水稻重要產區， 現今稻田大多已經休耕，在地農友為了讓上林社區能夠活絡起來， 提供自家土地給社區居民使用，並以自然、 友善耕作的方式來種植水稻，讓小朋友們能近距離接觸農作物， 認識食物原本的樣子，同時在收割後，將既安全又香Q的稻米做為里 內老人共餐使用，讓社區能夠更加凝聚。

為使小朋友們能更了解食材原貌， 並體驗農夫辛苦耕作以及懂得盤中粒粒皆辛苦的惜食觀念， 今年整合當地約2分地的稻田讓小朋友體驗收割的樂趣， 同時在農業局與雙溪區公所輔導下辦理「秋收稻穗慶豐年」，讓50 多位小朋友體驗割稻。小朋友們看到自己辛苦種下的秧苗，經過4個 月長出黃金般的稻穗，各個都雀躍不已，即使在烈日之下， 也顧不得衣服弄髒趕緊紛紛下田割稻，雖然每個人滿臉汗珠， 但在收割完看著手裡的成果，小農夫們都露出滿足的笑容， 並且拿著自己收割的稻米拍照，留下在學過程中美好的回憶。

農業局表示，為了保有雙溪天然充滿生機的環境， 近年來積極在雙溪推廣友善耕作， 並與瑞芳地區農會共同成立有機蔬菜產銷班， 輔導農友申請有機驗證，不但擁有友善耕作荷花， 新北健康三寶的山藥也是供不應求，每個週末還會在台2丙道路旁農 夫市集展售友善耕作蔬果，歡迎大家到雙溪體驗好山好水好農產。