林口亞昕福朋喜來登酒店 中秋「很秋」禮盒顛覆傳統

今年中秋，林口亞昕福朋喜來登酒店大膽發揮創意，顛覆傳統， 推出與眾不同的中秋禮盒， 擺脫過去中秋節一定要吃月餅的既定印象。每盒含4款月餅造型的愛 草學手工皂、1瓶i3愛上啤酒與精釀吧聯名保冰瓶及1罐聚味軒自 製土匪臘肉醬，讓今年的中秋節不用擔心月餅的熱量， 還有實用的天然手工皂、喝完可以重複使用的保冰瓶， 以及搭甚麼都好吃的土匪臘肉醬，整盒售價NT$1580， 另有提供早鳥與團購優惠。

林口福朋喜來登酒店與手工皂專門品牌， 以芳香植物萃取精油與天然無毒草本原料，不添加人工色素、 化學防腐劑等，堅持手工嚴製的「愛草學」合作。「很秋」 中秋禮盒中以福朋風車造型設計的紙盒裝著「黃色柚香」、「 紅色紅藜」、「淺藍蝶豆花」、「深藍酒粕」4款手工皂， 呈現品牌意象。「愛草學」嚴選高品質冷壓初榨橄欖油為主原料， 添加歐盟認證(ECOCERT)有機柑橘類黃酮配方， 手工皂更滋潤、耐用且品質穩定。月餅造型取其月圓圓滿之意， 又不用擔心食用的熱量，是今年中秋送禮自用新選擇。

位於林口亞昕福朋喜來登酒店1樓的精釀吧 (Best BrewsTM) 代表著福朋品牌經典「醇飲優選Best BrewsTM program」計劃，除了看得到國際的精釀品牌， 更大力推動台灣本土精釀品牌， 讓更多的國內外旅客認識台灣的精釀魅力，體驗多種醇飲。「很秋」 中秋禮盒也將此概念放入，特選台灣在地精釀啤酒品牌「i3Bee r 愛上啤酒」皮爾森啤酒搭配i3Beer愛上啤酒與Best Brews聯名保冰瓶，可保冰或保溫5小時，簡約的不銹鋼造型， 適合外出攜帶且可重複使用，邊烤肉邊喝啤酒， 享受歡度節慶的暢快。「i3Beer 愛上啤酒」堅持不使用任何添加物，全麥鮮釀， 純天然的食材醞釀出絕佳風味的啤酒， 口感冰鎮暢快且果香層次豐富。 (溫馨提醒: 未成年請勿飲酒，飲酒請勿過量，酒後請勿開車。)



土匪臘肉醬運用得宜，在家也能當廚神

「土匪臘肉醬」這菜名據說並不是因為這地方土匪特別有名， 而是說土匪常常會在老百姓過節時出現，臘肉就是那個時候好吃到被 重點打劫的對象。聚味軒資深副主廚「阿毅師」 李俊毅帶領團隊依據傳統湘西臘肉製法，搭配鮮辣椒、八角、桂皮、 香葉等臘肉醬必備香料，自製湘西口味臘肉醬，無論是拌飯拌麵， 或是炒菜燉肉，都能讓菜色滋味更豐富，送禮也絕對「很秋」。

「很秋」中秋禮盒，每盒NT$1580，7/24至9/6期間接 受訂購，提貨期間為 8/22至9/13。採限量銷售，請於三天前電話洽詢訂購， 或至宜客樂西餐廳預購。8/15前完成付款，可享9折早鳥優惠， 10盒以上另享團購優惠。訂購專線: 02-77276991 宜客樂西餐廳