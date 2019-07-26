台北福華中秋月餅 突破傳統展現法式風情

中秋月餅大戰即將開打，各家飯店年年推陳出新！吃膩了傳統油膩的月餅嗎？今年中秋，台北福華突破傳統推出新．法式月餅，今年首創以歐式點心作為中秋節的新選擇！勢必在中秋月餅市場中製造新鮮話題。

以法式手工溫暖製做，甜而不膩，口感鬆酥的新法式月餅「香頌禮盒」榮重登場！精選4款甜點月餅「玫瑰野莓」以手工法式塔皮，加入法國覆盆子手工果醬，再搭配玫瑰、覆盆子與日本研磨杏仁粉製成的香甜內餡，融入覆盆子白蘭地提香，點出莓果清香滋味，上層鋪滿香草白巧克力與覆盆子製成粉紅巧克力醬，再撒上杏仁碎粒與銀箔，最具少女心的中秋月餅就是這一個！「鳳梨可可」則與台灣在地優質小農結合將台東鮮奶鳳梨、關廟土鳳梨與煙燻龍眼製成果餡，酸甜度巧妙平衡，再加上法國頂級法芙娜巧克力粉與日本杏仁粉、君度橙酒調和出濃郁內餡，西班牙巧克力醬與薄餅脆片尾韻相融，一口咬下層次分明、口感豐富細膩。

繽紛粉嫩日系少女口味的「柚香抹茶」，使用柚子醬並揉合日本柚子的細緻清香，更吃的到韓國柚子纖維香氣，將鹿兒島抹茶粉、東京抹茶醬、杏仁粉和法國AOP奶油製成的香濃杏仁餡，濃郁抹茶香甜不膩，最後淋上抹茶白巧克力醬，日式風情完美呈現。「法式甜栗」採用富士山蘋果、蘋果泥與法國褐色栗子熬煮成餡，加入白蘭地點綴提香，置於手工法式塔皮上，以2種質地不同的栗子製成的杏仁醬，頂層淋上香草白巧克力與瑞士蘋果乾，甜度稍高，更適合中秋團圓時刻與家人親友共享。

而廣受好評的廣式月餅，捨棄傳統偏油膩的內餡，進行口味創新，在以往經典熱銷的「伍仁金腿」、「核桃棗泥」、「蓮蓉蛋黃」及「起士奶黃」外，今年主廚團隊研發兩款新風味「菜脯滷肉」以在地食材為發想，菜脯入餡衝撞新口感，「香芒吉柿」利用柿餅與芒果乾揉合出淡果香氣，並格外有嚼勁，像似台灣濃厚的人情味，細細品嘗後在味蕾散發出來。而江南春主廚劉宜嘉的蘇式月餅依循古法製作，純手工將油皮與酥皮層層相疊製成，多層次口感的雪白外皮，內餡綿細不甜膩，入口齒頰留香，像是「莓果百匯」、「桂圓冬瓜」、「洛神美人茶」還有「金瓜子伯爵茶」四款口味深受女性族群歡迎，如蓮蓉、白鳳豆和洛神花果乾中揉合東方美人茶，酸香中帶茶韻；金瓜子伯爵茶則以伯爵茶內餡中加入南瓜子，將茶味與果香創意之作清新搭配，揉合了微醺的水果香氣茶香內餡，運用不一樣的巧思，讓吃月餅也是一門藝術與風雅！

每年行家必買的「喜柿月餅」創意甜品月餅禮盒，兩款口味以餡中餡的概念，烘烤後的苗栗紅柿，佐以Q彈黑糖麻糬，特選在地小農綠豆加入香甜黑糖，搭配經典紅豆白玉口味，麻糬Q彈不黏牙，多層滋味、口感細緻，獻上細緻的層次口感，冰涼的口感更添風味，因應樂活飲食趨勢，福華月餅皆減低糖量，嚐起來不甜膩，是您中秋贈禮、闔家共享的最佳選擇，更為常年熱銷的甜蜜禮盒。

禮盒設計以中國金色祥雲為標誌的福華，探尋民俗傳統中的代表配色，選「台灣金」為盒身主色調，並綴飾明亮的「台灣紅」，典雅大方又帶出濃濃的台灣文化。細究台灣金，靈感源於台灣豐饒的農產，從結實纍纍的金色稻浪到黃澄澄的鳳梨、芒果、香蕉，顯示台灣物產活潑的盎然生命力；台灣紅則是在節慶民俗中處處可見的代表色：嬰孩誕生的紅蛋、長輩慶生的壽桃、結婚的紅湯圓或是過年的甜花生皆處處可見，呈載著溫暖與感動的人文記憶。以「台灣紅」和「台灣金」為主視覺傳遞台灣豐采，勾勒出「知福惜福、敬天富足」的幸福意涵，無論是企業送禮、或是民眾選購自用都別具心意。