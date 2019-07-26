和逸飯店與慕軒飯店　攜手為老爸和情人打造溫情又浪漫的八月天

今年想為上輩子的情人「爸爸」和這輩子的情人「男朋友」或「老公」，準備什麼樣的驚喜？HOTEL COZZI 和逸飯店與MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店，特別規劃七夕浪漫住房專案與父親節限定餐飲和活動優惠，讓老爸和另一半感受滿滿的愛與用心！

今年七夕要邀請爸爸媽媽和前世小情人，全家一起樂遊府城入住和逸飯店．台南西門館，即日起至2019年8月31日止，預訂「甜心小情人住房專案」每房NT$3,600起，不僅可以體驗飯店內的親子小火車、電動車、噴泉池和室內主題遊憩空間等豐富的設施和暑假限定活動，每房再贈送「甜心馬卡龍」乙份和前10組預定房客可獲得台南在地精釀的幸福黑啤酒一瓶。凡預訂本專案可加購高鐵票享8折超值優惠，讓大小朋友一同到台南體驗一年一度的『2019七夕愛情嘉年華』活動，度過甜蜜有趣的情人節！

此外和逸飯店．台南西門館特別在8月7日和8月8日兩天舉辦「超酷爸爸挑戰賽」，邀請親子房客進行吃西瓜和喝奶瓶等趣味限時賽，讓孩子跟爸爸開心互動闖關，最快完成任務者還能獲得超可愛實用的禮物一份喔！

位於和逸飯店．高雄中山館30樓、擁有絕佳高空夜景的Cozzi THE Roof餐廳，於8月7日七夕情人節當天推出「七夕星空雙人晚餐」NT$1,688+10%，主推肉香豐厚的「爐烤美國頂級無骨牛小排襯紅酒醬」、充滿迷迭香與獨特香氣的「爐烤羊肩排佐薄荷醬」、清爽迷人的「菠菜藜麥酥皮鮭魚排」以及肥美的「焗烤波士頓龍蝦」等歐陸主餐(主餐4選2)，搭配主廚特製幸福酪梨塔、暖心乳酪蜜瓜火腿和攻心龍蝦慕斯開胃拼盤，還能同時享用現場多款鮮蔬水果沙拉、冷盤料理、湯品、甜點、冰淇淋等半自助式餐點，點餐再享所有酒款8折優惠，趕緊預約訂位，享受難得的超美落日星空和精選佳餚。Cozzi THE Roof餐廳訂位專線07-975-6677。

位在台北市最美林蔭大道的慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，自2019年8月3日至8月8日止，推出晚間「父親節限定‧風味百匯餐宴」每人NT$888起，主菜6款擇一可選「脆皮芥末豬腳香腸佐杜松子酸菜」、「碳烤美國安格斯肋眼牛排佐炙燒焦糖鳳梨小牛胸腺」、「托斯卡納風味奶油波士頓龍蝦(半隻)及炙燒法式羔羊排佐薄荷鷹嘴豆洋芋泥」等精緻排餐，搭配各式沙拉、冷盤、熱鍋、甜點之豐富自助吧料理，與爸爸來個溫馨的約會食光。