相遇花蓮金針花季的理想幸福夏日

到了每年八月中旬，一年一期的漫山黃金花海放肆盛開，就是現在正美麗！最夯的郊遊安排，莫過於是位於花蓮赤科山﹑六十石山的「賞金針花海」了。2019年花蓮金針花季即日起至9月15日為止，是每年花蓮的最大賞花盛事！從現在起不僅是金針花逐漸盛開的期間，花蓮理想大地提供9人座專車賞花一日遊，金色忘憂假期讓你在純淨綠園區搭船﹑戲水與享受河畔好眠，搭配飯店專車一日遊體驗花蓮熱門景點，包含金針花海﹑光復糖廠及瑞穗茶園等。喜愛水上刺激活動的人，飯店也有專門行程帶您體驗秀姑巒溪泛舟，暑假就搭乘理想專車，盡興玩遍花蓮行！

花蓮賞金針花海處有二，一為花蓮富里鄉六十石山，日治時期因農作豐產，可豐收足足6000斤(60石)而得名；其二是座落縱谷山脈的玉里鎮赤科山，兩者皆位於海拔八百尺以上，因地理溼度盛夏時節較平地體感減少2-3度溫差，也成夏日避暑聖地，也有台灣小瑞士的美名；山上開闊視野之下，層層浪花的壯麗景致一覽無遺，360度全景將搖曳綿密的金針花海盡收眼底，如一張無邊無際的金黃絨毯，蓋於蓊綠山頭之上，與湛藍天空交織成一幅彩度飽滿的油畫圖，擁有大江大海的氣度，而不失遺世脫俗的平靜質樸。綻放的花季僅能在一年一期交會，正也是「一日美人」金針花海迷人之處，每年的八九月花期已在大家心中刻劃重要位置，無論如何也要安排出時間來欣賞這不可多得的如詩美景。

花蓮理想大地貼心提供專車一日遊，早上由飯店出發先至赤科山遠眺滿山滿谷黃澄澄金針花海，再至瑞穗牧場品嚐鮮乳酪，接著再前往光復糖廠品嚐經典創意口味的冰淇淋，8個小時豐富的行程結束可送至機場/車站/飯店，費用為每位$1,500/成人﹑$1,300/兒童(3-11歲) ﹑$400/嬰幼兒(3歲以下)

一年中最適合泛舟的季節正是此時，飯店以專車乘載旅客至秀姑巒溪遊客中心，從瑞穗大橋至長虹橋之秀姑巒溪峽谷，水道長約24公里，泛舟行程約三至四小時，穿越二十多處激流，沿著擁有雄偉峽谷與獨特地景的秀姑巒溪順流而下，讓旅人一邊泛舟，一面解讀海岸山脈、秀姑巒溪與奇美部落數百年來的共生的密碼。