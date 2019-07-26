彩匯自助餐廳「週遊美福」料理客座　社群抽獎7天免費吃到飽

台北人氣自助餐廳之一的「彩匯」，以獨特的A5和牛位上主菜及多樣的異國料理在競爭激烈的自助餐市場上獨得一席之地，彩匯自助餐廳因應消費者求新求變的味蕾需求，除保留廣受喜愛的泰式、日本料理等美食，全新的印度料理進駐餐檯，由來自印度的師傅帶來有現做現烤、帶有淡淡奶香的「印度烤餅」，蘊藏有多款印度香料的蔬菜、牛肉等各式咖哩，搭配進口印度長米製成的「香料飯」，還有香氣十足的窯烤「坦都烤肉」及「印度拉茶」與道地佐茶小點等，營造全新的舌尖享受。

除了單點位上的日本A5和牛及蒜香龍蝦等主菜可供選擇，主廚更網羅大海鮮味及陸地珍品推出現點現做的精緻微主菜，有現煎「美國帶骨小犢牛」、「板煎美國凝脂牛排」、「小羔羊排」、「黑櫻桃伊比利豬」，海鮮類有「香檸奶油龍蝦鉗」、「焗烤日本大生蠔」、「鮮美大干貝」、「天使紅蝦」等料理，於午、晚餐期間輪番上陣，供賓客無限品嚐。

無法決定到哪間餐廳用餐嗎?彩匯自助餐廳除了料理換新妝，今年暑假加碼推出「週遊美福」料理客座，於7月22日至9月12日的每週一至週四晚間19:00-20:00，邀請各餐廳的主廚將招牌料理帶到彩匯，讓饕客們一處用餐也能同時品嚐到其他特色餐廳的招牌菜。

「週遊美福」料理客座包含皮脆肉嫰的港式明爐片鴨，引自日本佐賀米其林餐廳的鮮牛蒸籠料理，義籍主廚手作的義大利麵，還有現點現做的台灣古早味，在彩匯自助餐廳也能品嚐到館內四大餐廳的招牌菜。