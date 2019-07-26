史上首例本土屈公病案例！ 20歲女在土城感染

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內史上首例本土屈公病例現蹤！疾管署今（26）日表示，該名個案為新北市土城區永寧里20多歲女性，近期未出國，活動地以住家及土城區埤塘里為主，目前居家隔離中。

該個案7月21日起陸續出現發燒、關節痛、頭痛及紅疹等症狀，次日第二次就醫時由醫院採檢通報登革熱及麻疹，經檢驗雖排除感染，但檢出屈公病陽性確診；目前個案症狀已改善並居家隔離中，相關接觸者無疑似症狀。

疾管署表示，個案住家及活動地附近為外籍移工活動聚集地，另個案表示曾於埤塘里活動時曾遭蚊子叮咬，感染源待進一步調查釐清。

疾管署指出，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀與登革熱相似，包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數病患會出現皮疹，大部分患者在1週內可康復。

國際監測資料顯示，鄰近我國之泰國屈公病疫情上升且處流行期，今年累計約5,200例；馬爾地夫今年累計約1,300餘例；馬來西亞今年累計289例；新加坡今年累計25例。美洲地區巴西今年累計66,000例可能病例；非洲地區剛果共和國今年累計11,000餘例，前述國家病例數皆高於去年同期。另印度今年累計14,400餘例。

疾管署呼籲，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，並澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。另提醒計劃前往屈公病流行地區的民眾應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍。

提醒計劃前往屈公病流行地區的民眾應做好防蚊措施。（圖／疾管署提供）