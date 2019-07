台、澳簽訂文化備忘錄 深化藝術合作添創意

(台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導)為深化雙方文化交流,經過半年多來的籌備,文化局蔡宗雄局長率團於7月25日與伯斯市政府執行副市長Gaye McMath簽署文化藝術交流合作備忘錄。

備忘錄簽署地點於伯斯市議會,伯斯市政府特別安排了簡單隆重的儀式,並依循伯斯傳統儀軌,先安排歡迎儀式(A Welcome to Country),由當地原住民Barry McGuire代表其族群,歡迎臺北市代表團到來,並祝福二城市友誼長存。

蔡宗雄表示,很開心代表臺北市到伯斯簽署文化交流備忘錄,希望雙城在今年臺北市立美術館與伯斯當代藝術館交流展的基礎上有進一步的交流,也歡迎伯斯市政府今年11月組團來台北看展與參訪,促進雙城的友誼與文化交流。

接著雙方簽署交流備忘錄,內容涵蓋視覺藝術、表演藝術、電影與其他領域的交流,期藉由備忘錄簽署,讓雙城文化藝術交流更加多元、更添創意。

今年由臺北市立美術館與伯斯當代藝術館(PICA, Perth Institute of Contemporary Art)率先以獨立策展方式,辦理二市文化交流展。10月18日將由PICA率先打頭陣,辦理「見證-臺北與伯斯的新藝術展(Firsthand: New Art from Taipei and Perth)」。

臺北市立美術館也將於今年11月中旬至明年3月辦理展覽,邀請伯斯藝術家來臺北,與臺北藝術家共同分享他們的雙城經驗。

此外,臺北國際藝術村與與伯斯鄰城弗里曼特市(Fremantle City)的弗里曼特藝術中心已辦理藝術家駐村交換計畫10年,今年也特別辦理10年成果回顧展。