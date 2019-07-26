結合AI機器人 藝術植髮搞定頂上危機！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）全球掀起人工智慧AI瘋，這股風潮也席捲到植髮產業上。皮膚科醫師表示，結合AI植髮機器人，不僅傷口小、恢復快，而且術後的髮際線相當自然，不會像帶著一頂頭套般厚重。

黃柏翰醫師表示，男性掉髮主要成因是遺傳，外觀呈現以M型禿及地中海禿居多，而女性則以缺鐵性落髮及產後的休止期落髮較為常見，治療上會依據不同掉髮狀況採取口服藥物、外用生髮水或植髮手術來改善缺髮問題。

傳統的FUT植髮手術是將後腦勺頭皮取下，分離出健康毛囊再種植於掉髮區域，會留下線型疤痕，需要約兩週的恢復期。後來的FUE手術雖以電動鑽刀單株摘取毛囊、傷口較小，但手術時間長，不適合大範圍植髮。

相比其他兩個手術方式，AI植髮機器人具備高科技3D影像輔助，以及自動化機器手臂快速精準取髮，微創傷口小、恢復快，加上醫師專業美學分析髮際線，成為民眾植髮治療的新選擇。

黃柏翰醫師補充說明，許多因禿頭或髮量稀疏來植髮的患者，都會擔心植髮後的髮際線不夠自然，因此導入新式的藝術植髮概念，藉專業醫師美學素養進行髮際線分析，充分評估患者術後頭髮密度、髮流走向，再搭配AI植髮機器人取髮後，依先前設計完成植髮，達到個人化自然髮際線效果。

黃柏翰醫師提醒，每日掉髮100根、洗頭時掉髮200根左右都算正常，若是掉髮數量超過上述範圍，或發現頭髮有明顯稀疏情形，就應懷疑是異常掉髮並尋求專業醫師協助，以利釐清掉髮原因、及早接受治療，才能遠離掉髮帶來的禿頭困擾。