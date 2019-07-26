香港999接線生爆卦　元朗襲擊當晚曾被要求阻擋市民報案

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港元朗週日（21）發生大批白衣暴徒持武器無差別襲擊元朗站市民的恐怖事件。根據《立場新聞》報導，有當夜值班的緊急電話999接線生向《商業電台》主持潘小濤傳訊息爆料，稱當夜執勤受上面指示，要阻擋民眾報案。

元朗襲擊當晚，民眾電話報警未獲警署回應，三小時內湧入2.4萬個求助電話，最後甚至致使伺服器癱瘓。有當夜值班的接線生附上員工證（遮蓋個人資料）爆料，指出警隊使用通訊系統「落後」，且當晚「人手不足」，僅20餘名接線生當值。

該名員工更透露，高層把接線生「推出來做前線」，要求他們對求助市民謊稱「收到報告，正在處理」。元朗警署甚至在「落閘（拉下鐵門）」後將署內電話掛線，拒絕協助民眾，讓所有報案電話湧入999報案系統中，致使諸多求助電話無法接通。

該名員工在訊息中怒言「為什麼你們（高層）不派人過去（元朗現場）要我們幫你擋？」並指出元朗襲擊已經是不分青紅皂白的「大型武器鬥毆」，不是只有抗議民眾被打，包含元朗居民、甚至是剛好下班回家的警隊同袍，都受到生命安全威脅。

「作為公僕，面對大是大非，應該保持清醒、不偏不倚。」該名員工表示，999報案中心是報案民眾與警察間的「磨心（指夾在中間、左右為難）」，僅憑一介員工雖然無法改變體制，但仍自許「繼續傾聽市民的求助電話，盡力做到可以做的事」



爆料警察通訊員所附員工證（圖／潘小濤 Facebook）