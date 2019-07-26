管中閔兼職案8/19言詞辯論　公懲會開放60席旁聽　

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台大校長管中閔擔任行政院政務委員期間，匿名替《壹週刊》兼職寫評論長達3年。《自由》26日報導，管中閔所寫評論每篇稿費2.5萬元，年均獲利65萬元，被監察院認定違反公務員服務法，提起彈劾移送公務員懲戒委員會(簡稱「公懲會」)懲戒。

據了解管中閔是在2012年2月6日起至2015年2月3日，以匿名方式在《壹週刊》寫社論，被監察院認定違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」之規定。

公懲會今(26)日發布消息指出，決定8月19日下午2時30分，於高等法院刑事庭大廈專一法庭進行言詞辯論程序，同時開放60個旁聽席供民眾登記，因旁聽席位有限，為維護法庭秩序，依規定核發旁聽證，領有旁聽證者才可入庭旁聽。

民眾可於7月29日至8月2日登入司法院網站報名，額滿後截止申請，以申請完成時間先後順序給予旁聽證序號並公告。

登記成功名單定於8月7日（星期三）上午10時於司法院及公懲會網站公布旁聽名單，屆時請自行上網查詢。

旁聽證不得轉讓或代領，逾時未領取者，視同放棄，由當日至現場排隊的候補民眾依排隊先後順序候補至額滿為止。

公懲會說明，領有旁聽證者欲進入法庭，應全程佩戴旁聽證，先經安全檢查程序，攜帶具有攝影、錄影、錄音功能之3C產品者，應關閉電源，或調整為靜音、震動模式，並於開庭前10分鐘依旁聽證座號入座，旁聽證於出庭時交還。非經審判長許可，不得使用3C產品拍照、攝影、錄音、錄影。