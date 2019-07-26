北市移工思鄉都到這裡 體驗菲式風情不必飛宿霧

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）臺北市勞動力重建運用處於今年度辦理「東南亞進行式」一系列活動，繼6月移工文學講座及印尼開齋快閃派對之後，將於7月28日舉辦1場以菲律賓為主題的街區小旅行。

活動將透過導覽及實地探索中山北路一帶，藉此深入了解菲律賓移工在臺生活與文化，體驗在臺菲式風情。

提及「中山北路」，多數人腦海首先浮現的是婚紗街、精品店等關鍵字，而在周末假日，這裡同時集結了各式販賣東南亞商品與服務的百貨店，是菲律賓移工們周末相約的首選地點。早在美軍駐紮期間，因應宗教需求，這裡首先建立聖多福天主堂，並提供英語彌撒為主。

自1992年大量移工來到臺灣後，因菲律賓移工逾8成人口信奉天主教，信仰成為異鄉移工們的唯一依靠，教堂便逐漸成為他們聚集地，也開始提供祂加祿語(Tagalog)彌撒，而周邊提供移工需求的商圈也因應而生，演變成如今小菲律賓區的異國樣貌。

隨著外籍移工數量逐年增長，大型東南亞連鎖商店如EEC、RJ Market等也開始在教堂周邊進駐，這些店家除了販賣道地東南亞日用品與食品外，還包含匯款、郵寄包裹與購買機票等多樣化隱藏服務；金萬萬名城店從最初提供昂貴的舶來品，如今因菲律賓移工們的到來轉變成為複合式商場，可說是移工的百貨公司也當之無誤。

而且為了方便移工們閱讀，每間店的招牌與標語會親切地以祂加祿語(Tagalog)標示。如同西門町的萬年百貨，金萬萬百貨同樣屹立不搖地座落於臺北城，見證時代的更迭。