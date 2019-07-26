異料試吃、銅板美食、台菜教學！台灣美食展亮點搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2019台灣美食展帶來國內外各式美食，民眾可捐血兌換免費入場券，回答問券更可抽住宿餐券等好禮，此外，不只有免費試吃品，主辦方台灣觀光協會也攜手文化部推出深度食器之旅，自即日起至29日世貿一館登場。

2019台灣美食展規劃五大主題展區，分別為「美膳台灣」、「探索廚藝」、「美味食光」、「土地台灣」、「異國美食」，結合行政院農委會、原民會、文化部、高鐵，以及飯店、餐廳業者參加，去年吸引13萬人，今預估將吸引15萬人朝聖。

今年首度推出的「台灣美食館」呈現多元料理，豐富的台灣文化一覽無遺，包含原住民料理、客家菜、粵菜等，展期間更有各菜系的主廚來到現場教學，和民眾近距離交流。

此外，更續辦「大師講座」、「廚藝教室」、「藝鳴驚人」等活動，邀約越南、日本等國參展，另也特別規劃穆斯林展館，於內可體驗穆斯林傳統服裝，蠟染藝術工作坊等，當然，也少不了好吃的食物試吃。

值得一提的是，文化部今年集結國立台灣美術館、國立歷史博物館、國立傳統藝術中心等，從「飲食、文化、藝術」出發設立展館「秀色好餐」，展出各館典藏，包含常玉系列瓷器、漆器工藝、青春文創商品，企圖提升生活品味。

國立歷史博物館館長廖新田表示，好吃的東西一定好看，背後也會有動人的故事，這次美術館推出作品中，可見藝術家筆下的城隍廟菜市場場景，結合食器設計增添用餐氣氛，另外，展場也請到中華花藝協會佈置。

廖新田強調，與其說是「美食」，文化部更注重「食之美」，因為美食離不開文化。

現在，讓我們一起來看看展場照片吧！

文化部Ｘ秀色好餐



展館呈現經典食器館藏，由中華花藝協會協助佈置（圖/台灣英文新聞Lyla）

穆斯林美食館



參展美食店家種類多元（圖/台灣英文新聞Lyla）



傳統服飾體驗（圖/台灣英文新聞Lyla）



參觀民眾開心留念（圖/台灣英文新聞Lyla）

原民美食Ｘ小米部落



小米部落展區（圖/台灣英文新聞Lyla）



原民美食阿粨使用小米製作，加上假酸漿葉、豬肉等，十分營養（圖/台灣英文新聞Lyla）

金門酒廠



現場推出紀念酒款（圖/台灣英文新聞Lyla）

台鐵便當



不用搭乘台鐵也可以買到台鐵便當，另外，也有高鐵便當（圖/台灣英文新聞Lyla）

藝鳴驚人Ｘ食雕、翻糖



蔬果雕刻大師柯明宗也於現場介紹精美作品（圖/台灣英文新聞Lyla）

日本美食館



此次參展單位包含來自日本、越南等國，可嚐到道地日料（圖/台灣英文新聞Lyla）