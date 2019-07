港人登廣告　盼台灣「在港人以死相搏時•挺身而出」

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導)一群香港民眾今(26)日在台灣媒體頭版刊登廣告,8個字醒目的大標題寫著「保衛台灣 重奪香港」。廣告內容除感謝台灣人對香港的尊重及保存《南京條約》正本,同時盼望台灣能在港人「以死相搏時」與所有文明世界的人們一起挺身而出,「重光香港」!

這則廣告刊登在26日《自由時報》紙本頭版的下方,小標題為

廣告內容指出,1842年清朝與英國所簽訂的《南京條約》正本由台灣人繼承至今,「法理上是南京條約的繼承者」;台灣為香港人保管這重要的歷史文件,「掌握了南京條約這條香港命運的根源......雖然你們不妄談功勞恩德,但我們反而感受到台灣人尊重香港人對香港的主權」。

而相形之下,中國為奪取香港無所不用其極,不惜威脅毀滅香港逼迫英國交出香港主權與治權,最終成功威逼英國簽下「中英聯合聲明」,把與中共政權毫無歷史交集的的香港交給了北京政府手上,「香港淪陷自此開始」。

文中細數,香港主權移交中共後的種種問題,包括:

★不公平的選舉制度讓議會失去代議功能;

★北京濫用基本法「解釋權」干擾香港法治;

★每年單向決定從中國向香港殖民5萬人,消耗香港的公共資源至極限;

★北京方面還羞辱港人,恐嚇武力鎮壓或斷水斷糧斷能源;

★港人曾引以為傲的皇家警察,「被洗腦成只懂得無差別開槍的軍隊」;

★北京肆意綁架奉公守法的香港市民;

★不斷清洗香港的文化、語言、文明與歷史,竭力奪走港人自由。

該組織強調,中國政府既不尊重南京條約,也不尊重中英聯合聲明,中國已經嚴重違反中英聯合聲明的莊嚴承諾,而中國外交部發言人曾稱中英聯合聲明是一份「不具約束力的歷史文件」。香港人曾經天真地相信中國政府會信守承諾,結果現在整個香港都得付出沉重代價。

廣告末尾,告訴包含台灣人在內的文明世界所有人,

聲明中也希望台灣人了解港人處境後,接納港人勸諫,並引以為戒。最後表示

「祝福台灣人能好好保衛你們的國家,把你們的民主、自由承傳下去。假如香港人以死相搏,浴血奮戰而敗,我們希冀台灣會與文明世界的所有人一起挺身而出,重光香港」。

相關新聞

解放軍會否介入香港近日事件? 中國國防部發言人暗示:《駐軍法》有明確規定

中國國防白皮書宣稱美破壞戰略穩定 再嗆台獨、藏獨、疆獨

刊登此廣告的團體standwithhk.org表示,他們已在《衛報》(The Guardian)等多家英國媒體刊登英文廣告,向英國大眾與國會議員明確指出中國持續違反1984「中英聯合聲明」,希望為香港爭取國際支持。他們也在網站上發起連署。

根據官網介紹,刊登此廣告的組織standwithhk.org,是一群關心香港的普通民眾組成,他們來自香港各階層,分屬不同年齡層與行業。有些人住在香港,有些人住在海外。儘管現實中彼此未必認識,只因為愛香港而團結在一起。

該組織的官方臉書今(2019)年7月才成立,在關於該組織的介紹中,以英文寫著:

A group of ordinary Hongkongers pushing the UK to hold China to its promises & safeguard Hong Kong’s freedoms under the Joint Declaration. #standwithhk

(一群平凡的香港人,希望敦促英國監督中國遵守承諾,依據「中英聯合聲明」維護香港的自由。)