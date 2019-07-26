美FDA下令回收恐癌變的乳房植入物　我國食藥署遭批動作太慢

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）繼全球38個國家後，美國食品藥物管理局（FDA）24日宣布，要求愛力根公司（Allergan）主動回收有致癌疑慮的「紋理面乳房植入物」。另一方面，我國食藥署也於昨（25）日也跟進美國腳步，要求業者一個月內全面回收。

全球數以百計的女性曾接受過「紋理面乳房植入物」手術，但這些年來國際間紛紛傳出患者因此而罹患罕見的「間變性大細胞淋巴癌」（Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma , BIA-ALCL），法國、澳洲、加拿大等38個國家已下令回收，美FDA 24日也正式下令回收。

當天，美FDA亦公布最新統計，全球573例「間變性大細胞淋巴癌」患者中，有481例患者曾接受隆乳手術，使用的矽膠正是愛力根公司生產的紋理面乳房植入物，其中有33人死亡。

此外，根據美FDA的分析報告，與植入其他製造商的紋理面乳房植入物相比，隆乳患者若使用的是愛力根公司的紋理面乳房植入物，罹患「間變性大細胞淋巴癌」的風險大於6倍。

因此，美FDA建議曾接受乳房植入物手術者，如植入物部位未出現異狀，不建議先行移除，但如發現乳房植入物附近有持續腫脹或疼痛的症狀，或察覺有任何變化，請盡速諮詢醫師。

而我國食藥署昨日宣布跟進美國，全面回收愛力根公司生產的紋理面乳房植入物，須於7月底前回覆相關回收產品之數量及流向，限期1個月內完成回收作業。但此舉仍遭「台灣女人連線」批評動作根本慢得要死。

引述聯合報報導，今年年初就曾召開過記者會，希望政府應有積極作為的「台灣女人連線」，其常務理事黃淑英批評食藥署動作太慢，不要說跟進美國，而是愛力根已要主動回收，台灣才回收，她期盼，政府未來的管制能更積極。

黃淑英提到，食藥署總以「礙於個資法」無法登載患者資料為由，拒絕追蹤患者後續的健康狀況，但是個資法中明文規定，若是為了公共利益則不在此限，顯示政府對於國民健康相當漠視。

她強調，除了乳房植入物以外，政府也應嚴格管理所有的植入物，例如人工關節、人工視網膜等，否則就會像這次事件一樣，明明是政府合法核准的植入物，後續卻發現對人體健康有危害，而且對這些患者不聞不問，甚至沒有任何的賠償或幫助。