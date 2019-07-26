新研究打臉氣候懷疑論者　地球暖化實屬人禍

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）一個月內，歐洲部分地區接連遭熱浪席捲，許多氣候懷疑論者皆認為暖化屬地球的氣候自然循環現象，然而有專家24日分別發表新報告顯示，溫升狀況自工業革命後增長比過去快，屬人為因素。

法媒「科學與未來(Sciences et Avenir)」報導，第一篇刊登於《自然(Nature)》的報告，是彙整了樹的年輪、冰、沉積物、珊瑚等700種歷史數據，自1300到1850年間，小冰河期造成歐洲及美國長達多個世紀處於低溫的狀況重新建構起來。

紐約哥倫比亞大學的Nathan Steiger，亦是研究作者之一。他表示，那是區域性的而非全球性。反觀現在，暖化現象屬全球性的，且自工業革命後，全球98%的地區都在持續升溫。

第二篇刊登於《自然地球科學 (Nature and Nature Geoscience) 》的報告，透過七種不同的統計數據，重建地球長達2000年的全球平均溫度。他們透過氣候變化的模擬，發現自本世紀開始，溫升幅度與頻繁現象只出現在20世紀末。

倫敦大學學院的Mark Maslin表示，這些研究結果推翻了「氣候變化否定論」人士的說詞，也就是說自工業革命後，「全球暖化不屬於氣候循環的自然現象」，而是人為大量碳排所致。