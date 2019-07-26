台灣美食展多元經典料理　鹹蛋燒南瓜、珍珠冬瓜飲現場學

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）滷肉飯、珍珠奶茶、竹筒飯！台灣美食展不只聚集多元道地餐廳、飯店，也集結各國經典料理，更可體驗穆斯林飲食及服飾，文化部也一展提升生活品味精美食器，今日開幕記者會上出席貴賓包含副總統陳建仁、台灣觀光協會會長葉菊蘭等，宣傳大使再度邀請日本型男主廚速水茂虎道擔任，自即日起至29日台北世貿一館登場。



台灣美食展聚集大批人潮（圖/台灣英文新聞 Lyla）

2019台灣美食展由台灣觀光協會主辦，以「重建台灣藝術史—台灣飲食文化」為主題，緊扣「美食、文化、藝術」層面，不只具備色香味的菜餚，更有文化部攜手國美館、歷博館等舉辦「秀色好餐」展館，鼓勵民眾深入了解食器背後的文化故事，設置五大主題展區，以及多元的體驗活動，包含烹飪、蠟染等課程。

今年首次推出「台灣美食館」、「廚藝教室」、「日本美食館」，及以「食材的文藝復興」為題的「藝鳴驚人」，可見蔬果雕刻、翻糖、藝術麵包等。其中，廚藝教室課程含鹹蛋燒南瓜、珍珠冬瓜飲、涼麵等。另外，為響應公益，活動舉辦捐血送門票活動；宣傳大使速水茂虎道將於27日現身會場和大家見面。

台灣觀光協會會長葉菊蘭於今（26）日開幕記者會上致詞表示，美食是推廣台灣觀光的重要魅力點，也因此台灣美食展策展注重知識性、文化性及體驗性，為延續美食展效益，將設定8月為「台灣美食月」，擴大邀請全台各地飯店與餐廳響應，吸引國際旅客固定於夏日來台觀光。

副總統陳建仁致詞時說明，台灣擁有多元風格的料理，並且受到國際肯定，像是米其林推薦多間經濟實惠的台灣小吃，現在台灣更有高達200家的餐廳、飯店受到清真認證，此「穆斯林友善」之舉更受國際表揚。

陳建仁提及，台灣珍珠奶茶近日紅到日本，甚至被研發成不同產品，但他呼籲，最道地的還是要來台灣才吃得到！

此外，美食展參展單位紛紛祭出優惠，大會也推出「填問卷抽好康」活動，並可參加APP互動遊戲抽獎，好禮含高級飯店住宿券、泡湯券、遊樂園門票、餐券等，現場也發送免費冰淇淋，讓民眾清涼消暑，自即日更多詳情請前往官網及臉書查詢。



廚藝教室教大家做多種料理，香味彌漫展區（圖/台灣英文新聞Lyla）



廚藝教室課程含鹹蛋燒南瓜、珍珠冬瓜飲、涼麵等教學（圖/台灣英文新聞Lyla）



台灣美食展預估吸引15萬人參加（圖/台灣英文新聞Lyla）