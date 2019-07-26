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花蓮縣推新住民多語服務台 6種語言服務上線不間斷

服務包括越南語、印尼語、泰國語、柬埔寨、英語、中文等6種語言現場及線上諮詢及通譯服務。

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/26 11:02
（圖/ 花蓮縣政府）

（圖/ 花蓮縣政府）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為擴大服務花蓮縣內新住民朋友，花蓮縣政府社會處設立新住民多語服務台，共提供6種語言，包括越南語、印尼語、泰國語、柬埔寨、英語、中文等6種語言現場及線上諮詢及通譯服務。

花蓮縣政府7月25日於社會福利館三樓「花蓮縣新住民家庭服務中心」舉辦「新住民多語服務台擴大服務記者會」

花蓮縣長徐榛蔚表示，歡迎新住民來到花蓮跟我們成為一家人，彼此互助與包容從每一刻開始，十多年前縣府為新住民編撰了許多兒童繪本以及防災救難等資訊，此外，文化局、教育處也透過十三鄉鎮圖書館提供新住民閱讀的書本與空間，讓她們有一個學習台灣文化的管道。

她也提到，考量新住民易因語言隔閡及文化差異，增加取得公部門服務的障礙，上任後指示社會處擴大辦理「新住民多語服務台」，並設立多語服務專線038-246997，期盼透過通譯媒合服務，協助新住民克服語言溝通障礙。

多語服務台由社會處社工搭配資深新住民志工，提供越南語、印尼語、泰國語、柬埔寨、英語、中文等6種語言現場/線上諮詢及通譯服務，提供社會福利、健保醫療、身分權益及教育學習、就業等綜合諮詢服務，作為花蓮縣新住民單一服務窗口，如簡短服務無法解決難題，平台人員亦會協同各局處人員持續提供服務。
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