《產經》評論：白皮書講一套　實際上做另一套　中國才是亂源

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）日媒《產經新聞》今日（26）發表評論，批評中國最新發表的國防白皮書中稱「永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」，實際上做的卻是完全相反的一套，更指出「中國才是破壞和平的一方。」

《產經》首先指出，《新時代的中國國防》白皮書中缺乏可以展示中國軍事能力的數據，充其量只不過是本政治宣傳的冊子罷了，並稱中國若是以為掛上「白皮書」的名義就可以免於輿論批評，那可就大錯特錯了。

雖然白皮書指責美國的「一國主義」損害世界的戰略穩定，但《產經》毫不留情地表示，不論是誰讀過這份文件，都可以「輕易地判斷中國才是擾亂和平及安定的一方。」

《產經》更指出白皮書中提及中國海軍在北海、東海、南海的三大艦隊，無疑是對日本及台灣「露骨的威脅」。其中，中國強調不惜以武力打壓台灣獨立，《產經》認為此舉動是針對明年的總統選舉，但也同時認為此舉只會帶來反效果，促使美國強化對台灣的軍售支援。

《產經》稱白皮書中強調中俄關係，彷彿回到1950年代的中蘇蜜月期般，並稱23日中俄軍機在日本海共同巡邏絕非偶然。另外，該報也指出中國甚至毫不隱藏、堂堂正正地正當化對新疆維吾爾族的迫害，也明示中國可以對香港出兵以鎮壓香港民眾的抗議。

白皮書雖稱「永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」，但中國的所作所為都與此相違背。《產經》呼籲日本政界，該是加強對抗中國態勢的時候了。