Canon全球戰略研究所：十年內中國可能武力介入金門？

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）根據《產經新聞》報導，日本的Canon全球戰略研究所（CIGS）針對未來10年的東亞局勢，邀請50名現職公務人員、自衛隊軍官、學者、商業人士、各地外駐記者等，進行31次沙盤模擬，討論未來國際情勢可能的發展。

這次推演各方意見不一，討論激烈，但《產經》專欄作家、同時也是CIGS的研究主任宮家邦彥，將討論結果總結如下：

CIGS預測2020幾年時，東亞會發生兩件大事。第一件是北韓以放棄ICBM（洲際彈道飛彈）為條件，換取美國解除對北韓的經濟制裁，以及在四年以內美軍階段性地撤離南韓。第二件則是台灣將失去所有邦交國，同時金門居民將投票，希望歸於中國。

北韓的策略，表面上會以同意非核化為談判條件，以確保自國的安全，卻私底下繼續發展核武。另外，北韓雖然實質上放棄發展ICBM，卻仍保留中距離以下的飛彈。北韓或許不會很介意國際檢查，反正事先把東西藏好就能瞞混過關。另外，有趣的是，北韓不一定會歡迎美軍從半島撤軍，而寧可留著美軍牽制中國對自國的影響力。

南韓方面，將會繼續追求半島全體的民主主義、維持美韓同盟並紓緩南北韓的緊張，並會竭盡所能地延後美軍撤離。南韓政府或許會與日本嘗試修復經濟關係，但日本的反韓情緒仍舊高漲，兩國關係終究未顯改善。

台灣的親美親中兩派會愈發兩極化。在爭論的同時，卻讓中國對金門有機可趁，中國甚至可能會對向金門動武採取強硬的姿態，有如俄羅斯介入克里米亞一樣的劇本。

美國一旦決定撤離朝鮮半島，中國便會認定自己在北韓問題上是實質面不戰而勝，而對金門問題敢以使用很強硬的手段，包含宣稱保護國家核心利益而行使武力介入金門，卻使得中國更為鄰國孤立。

美國政府及總統幕僚關心的是如何贏得大選，並利用朝鮮半島及台灣海峽的美中霸權爭端，來達成這個目標。在朝鮮半島上，為了實現北韓同意放棄發展ICBM，美國並不會排斥從半島先行撤軍，待有事變再回來駐留南韓的選項。然而，在台灣海峽問題上，隨著金門介入問題，美國可能整合日韓同盟，強化對台灣的安保協力關係。

日本方面則仍舊關注拉致問題（北韓綁架日本人），但因為北韓要求以經濟發展為優先，兩國仍然無法達成共識。另外，因為美國突然決定撤離朝鮮半島，使日本政界受到衝擊，一方面會戮力推動將日韓納入美國的核保護傘下以抗衡北韓，另一方面則推動與美國、韓國、台灣在東海及南海的安保合作。

以上純屬CIGS對未來的一種假想，但也反映日本各界認為中國近年愈發挑釁，可能真的對台動武的想法。其中CIGS將金門視為台灣的克里米亞，指出金門可能是中國突破台灣國防的缺口，不得不慎防。