富邦理財悍將2.0強勢登場

國內智能理財規模日趨龐大， 新手投資人不僅要過濾適合自己的操盤工具， 要在工作之餘追蹤市場波動可以說是難上加難， 小資族以及待退族引頸盼望的投資新利器終於登場， 富邦證券針對不同族群量身打造的理財悍將2.0升級版， 於七月份甫上線，由專家團隊精選的量化演算技術， 依照投資人的風險偏好配置熱門ETF組成投資組合， 最低投資金額為3,000元，單筆申購最低為10,000元， 截至2019年12月底申購手續費及信託管理費有優惠， 富邦證券客戶可以透過富邦e+App線上加開財富管理信託帳戶， 設定每月6日、16日及26日扣款； 為增加投資人對於新型業務的了解，即日起富邦證券特別舉辦「 理財大會考，我是知識王」趣味問答活動，活動期間將月月( 2019年8月~10月)抽出千份好禮， 富邦證券客戶只要參加趣味問答，即獲得抽獎機會乙次， 當月份未中獎客戶不用灰心， 還可保留抽獎資格累計次數至隔月份再抽，尚未開戶的投資人， 只要趕快線上開戶並闖關成功就有機會將價值三百元之禮券抱回家， 快跟著富邦證券一起腦力激盪，詳情請參考活動網頁：https: //www.fubon.com/securities/ advisor2.0/index.html

大多數投資人理財的最大痛點，就是如何解決商品選擇、 資產配置比率、適時調整部位，以往要達成客製化理財服務， 往往需要完整的理財顧問團隊， 針對特定客戶逐一檢視各項理財目標、風險屬性及現金流量， 提供合適的資產配置及商品建議， 並適時依據市場的變化調整資產配置， 但理專的時間成本及服務客戶的滲透率有其極限，有鑒於此， 富邦證券領先市場在財富管理信託平台推出智能理財服務， 成為第一家將指定單獨管理運用金錢信託結合專家團隊的券商， 富邦證券提供友善便捷的線上服務， 讓小資族群輕鬆體驗高規格的智能理財服務。「理財悍將2.0」 兼具自動化與效率化，經由電子交易平台互動、 直覺操作貼近客戶需求，更以大數據分析客戶屬性推薦適合標的， 建議適合客戶之人生規劃的核心商品配置與長期的紀律型投資， 想投資不需出門勞苦奔波，即可在線上輕鬆參與定期定額投資ETF ，值得注意的是，富邦理財悍將推出以來截至目前， 累積體驗人次高達21.3萬人次，建立了亮眼的里程碑。

為積極迎接退休理財浪潮， 富邦理財悍將鎖定的投資標的為市場主流商品ETF， 具有風險分散及成本低廉等優點，有助提升投資績效， 富邦證券更提供「自動再平衡」加值服務， 掌握市場變化主動調整持股，為客戶省去盯盤時間成本與壓力， 對於無暇關注金融市場的投資人， 提供了完整守護投資人財富絕佳的智能理財服務。理財悍將2.0服 務已然成為資產管理業界新趨勢，未來預計推出人生周期(Life Cycle)目標到期投資組合， 投資人可依個人需求設定退休目標，智能調整人生周期的資產配置， 只要一指操作，輕鬆小額投資享有智能服務， 富邦證券將協助參與投資人朝向樂活退休目標邁進。 若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon- ebroker.com) ，或洽客服專線0800-073-588皆有專人提供解答及服務 。