富邦理財悍將2.0強勢登場

「理財大會考，我是知識王」活動步驟。(照片來源：富邦證券提供)
國內智能理財規模日趨龐大，新手投資人不僅要過濾適合自己的操盤工具，要在工作之餘追蹤市場波動可以說是難上加難，小資族以及待退族引頸盼望的投資新利器終於登場，富邦證券針對不同族群量身打造的理財悍將2.0升級版，於七月份甫上線，由專家團隊精選的量化演算技術，依照投資人的風險偏好配置熱門ETF組成投資組合，最低投資金額為3,000元，單筆申購最低為10,000元，截至2019年12月底申購手續費及信託管理費有優惠，富邦證券客戶可以透過富邦e+App線上加開財富管理信託帳戶，設定每月6日、16日及26日扣款；為增加投資人對於新型業務的了解，即日起富邦證券特別舉辦「理財大會考，我是知識王」趣味問答活動，活動期間將月月(2019年8月~10月)抽出千份好禮，富邦證券客戶只要參加趣味問答，即獲得抽獎機會乙次，當月份未中獎客戶不用灰心，還可保留抽獎資格累計次數至隔月份再抽，尚未開戶的投資人，只要趕快線上開戶並闖關成功就有機會將價值三百元之禮券抱回家，快跟著富邦證券一起腦力激盪，詳情請參考活動網頁：https://www.fubon.com/securities/advisor2.0/index.html
大多數投資人理財的最大痛點，就是如何解決商品選擇、資產配置比率、適時調整部位，以往要達成客製化理財服務，往往需要完整的理財顧問團隊，針對特定客戶逐一檢視各項理財目標、風險屬性及現金流量，提供合適的資產配置及商品建議，並適時依據市場的變化調整資產配置，但理專的時間成本及服務客戶的滲透率有其極限，有鑒於此，富邦證券領先市場在財富管理信託平台推出智能理財服務，成為第一家將指定單獨管理運用金錢信託結合專家團隊的券商，富邦證券提供友善便捷的線上服務，讓小資族群輕鬆體驗高規格的智能理財服務。「理財悍將2.0」兼具自動化與效率化，經由電子交易平台互動、直覺操作貼近客戶需求，更以大數據分析客戶屬性推薦適合標的，建議適合客戶之人生規劃的核心商品配置與長期的紀律型投資，想投資不需出門勞苦奔波，即可在線上輕鬆參與定期定額投資ETF，值得注意的是，富邦理財悍將推出以來截至目前，累積體驗人次高達21.3萬人次，建立了亮眼的里程碑。
為積極迎接退休理財浪潮，富邦理財悍將鎖定的投資標的為市場主流商品ETF，具有風險分散及成本低廉等優點，有助提升投資績效，富邦證券更提供「自動再平衡」加值服務，掌握市場變化主動調整持股，為客戶省去盯盤時間成本與壓力，對於無暇關注金融市場的投資人，提供了完整守護投資人財富絕佳的智能理財服務。理財悍將2.0服務已然成為資產管理業界新趨勢，未來預計推出人生周期(Life Cycle)目標到期投資組合，投資人可依個人需求設定退休目標，智能調整人生周期的資產配置，只要一指操作，輕鬆小額投資享有智能服務，富邦證券將協助參與投資人朝向樂活退休目標邁進。若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon-ebroker.com) ，或洽客服專線0800-073-588皆有專人提供解答及服務。