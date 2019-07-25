新北校園空間大活化 托育樂齡0-99歲老少通吃

新北市教育局長張明文今(25) 日到鷺江國小視察校園餘裕空間活化情形，經過空間活化， 鷺江國小校園內一次擁有鷺江公共托育中心、幼兒園、補校、 蘆荻社區大學、樂齡學習中心、銀髮俱樂部以及嶄新的圖書館， 打造成「0至99歲人生學習家園」。

局長張明文表示，特別感謝學校活化空間提供全齡學習園地， 服務更多在地民眾。 新北市活化校園餘裕空間從100至108學年度， 除了設置童軍營地、公共親子中心及多元學習情境故事屋外， 更已活化845間教室， 增設472班公立幼兒園及28家公共托育中心，加上原有公立、 非營利幼兒園，新北市讓0到6歲幼托公共化總數可達4萬6, 456人。

鷺江國小將5間舊教室改造為收托0-2歲孩子的公托中心、 改造老舊圖書館吸引學童駐足學習，並將原來只能收托60名3- 6歲幼兒的附設幼兒園，增加至今共可收托166名2- 6歲的幼兒， 再利用校內閒置的2間教室供平日樂齡的爺爺奶奶快樂學習及老人共 餐，校園處處可見改造成果。

此外，學校也改造3間教室作為數位藝廊， 並設計3間可讓國小學童身歷其境學習的英語情境教室， 平日夜間更開放補校、 社區大學共21間教室彈性提供社區人士進修成長，成為「 0至99歲人生學習家園」。

今年8月新北市準公共化幼兒園將正式上路， 目前已有118家私立幼兒園加入，家長每月繳費不超過4, 500元。除了中央補助，新北市更自行編列經費， 維護及提升準公共幼兒園教保服務品質。 若未就讀公共或準公共化幼兒園的2至4歲幼兒，凡符合家戶綜合所 得稅率未達20%、且未請領育嬰留職停薪津貼者， 每月可向幼兒戶籍所在地之區公所，請領育兒津貼2,500元。

教育局表示，未來將以每年增設公共化幼兒園25班以上、 增設非營利幼兒園、輔導私幼加入準公共化幼兒園、 發放育兒津貼等4大方向努力，提供新北學子及家庭更完善且優質教 育服務。