華航董座道歉 謝世謙：專機免稅品販售比照客機

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）針對舉世譁然的總統專機走私菸品案，華航今（25）日召開記者會，董座謝世謙向國人道歉，強調從此再無這類交易。

聯合報報導，謝世謙在記者會中表示，本次香菸採購確切數字是10,009條，包括預購9,274條與機上購買735條。為了杜絕此類情事再度發生，此後無論是專機或包機，將不再開放預購或任何機邊交易。

昨日華航公布懲處名單，僅空品處副總邱彰信記過一次，兩位協理于堯、高淑娟則各記過兩次。交通部政務次長王國材不予同意，要求華航召開記者會說明涉案層級與歷來私菸案。不過，今日華航僅交代2014年以來相關交易的細節。

謝世謙表示，他願意為此事負責，並向社會大眾致歉。華航資深副總張揚將組人評會研議懲處事宜。

謝世謙指出，本次交易皆在空中完成，屬境外交易。華膳保稅倉庫負責處理免稅品業務，華膳空廚也因疏失遭海關處分。然而他重申，關於「華航高層開放後台系統」等說法並非事實。

為了杜絕歪風，未來專機免稅品銷售辦法，將依照一般客機流程，不開放免稅菸品預購。菸品裝載數量，也將依照旅客總人數訂定攜帶上限。華航將專機建立免稅品管控機制，且於機上完成交貨，停止機邊交付預購免稅品之作法。