2020東奧獎牌亮相　100％由廢電子產品提煉製成

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）東京奧運暨帕運組織委員會24日在東京舉辦開幕倒數一年的慶祝活動，以廢手機等電子產品提煉製成的金銀銅3種獎牌也正式亮相。獎牌採用奧運五環和會徽周圍環繞著立體旋渦的形狀，特徵為所有曲面角度各異，從任何角度看上去都美麗耀眼。

東京奧運將在明（2020）年7月24日開幕，東奧組委會昨（24）日在東京國際論壇館場舉辦倒數一週年相關活動，說明籌備東奧的進度，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、東京奧運暨帕運委員會會長森喜朗、日本首相安倍晉三等人出席。

東奧獎牌設計由大阪市的設計師川西純市（51歲）設計，中央社報導，東奧獎牌設計的重點是呈現光輝，象徵運動員的活力；從各種角度都能反射出光芒的設計，也象徵多樣性與和諧。獎牌上有圓圈和類似漩渦的立體紋路。

東京奧運暨帕運共打造5000面獎牌，為響應「都市採礦」概念，所有材料皆來自於舊消費性電子產品，包括手機、數位相機或筆電。（圖／中央社）

日媒報導，金牌為在純銀之外鍍上6克以上黃金，重量是556公克，銀牌為純銀制，重550公克。450克的銅牌是含有少量鋅的黃銅製。直徑與倫敦和里約奧運同為85毫米、厚12.1公釐。

獎牌正面刻有「TOKYO 2020」和東京奧運徽章的圖樣，另一面則依照國際奧林匹克委員會（IOC）的規定，為希臘神話中的勝利女神Nike，背景為舉辦第一屆奧運會的雅典帕納辛奈科體育場。獎牌側面刻有項目名稱的英文。

懸掛獎牌的彩帶由再生聚酯製成，顏色為奧運基本色藍和紅色相間，並印有日本傳統的市松圖紋設計。

東京奧運暨帕運共打造5000面獎牌，為響應「都市採礦」概念，所有材料皆來自於舊消費性電子產品，包括手機、數位相機或筆電，再從中抽取金屬打造。5000面獎牌去年12月開始打造，預定明年5月前完成。