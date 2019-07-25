中美洲旅遊正是時候　駐外使節團燈箱廣告親身宣傳

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）遠從中美洲到台灣生活的使節團，在公務繁忙之外，其實嚴肅的外表下，他們還是一群讓人容易親近的外國人哦。貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜使節團，日前一同在台灣宣傳觀光旅遊，希望可以吸引更多年輕人趁著暑假到他們國家旅遊，一起來看看他們如何提升國家形象吧。

台灣給人的印象除了三步一小廟、五步一大廟外，台北市最佳的城市鏈結就是交通運系統，除了捷運就是公車站了。貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜駐華大使館，與中美洲經貿辦事處（CATO）共同策劃，自6月底在台北市敦化南北路及仁愛路上數個公車亭燈箱，刊登四國旅遊亮點大型海報。

△貝里斯賀黛安大使與中美洲經貿辦事處莊輝恩主任等人合影。（照片來源：中美洲經貿辦事處。）

CATO表示，今年各國為台灣人帶來的熱門景點分別是：

1. 貝里斯的「大藍洞」是全世界最大的水下洞穴，為世界十大地質奇蹟之一。大藍洞外觀呈圓形，四周由兩條珊瑚暗礁環抱。由於水太深的緣故，洞穴呈現深沉藍色調，現今已經成為全世界著名的潛水勝地。

2. 瓜地馬拉的「安提瓜殖民城鎮」曾為中美洲全體殖民時代首都，四處可見西班牙式風格的建築，並於1979年獲世界文化遺產地位。

3. 宏都拉斯的「科班馬雅遺址」佔地面積約15公頃，因獨保有千年馬雅古文明特色的馬雅廟宇及建築，被公認為「馬雅世界的雅典」，並於1980年受聯合國教育科學及文化組織(UNESCO)列入世界文化遺產。

△宏都拉斯卡洛思代辦及中美洲經貿辦事處莊輝恩主任。（照片來源：中美洲經貿辦事處。）

4. 尼加拉瓜是個充滿湖光山色魅力的國家，全國最大島Ometepe，展現出壯麗的雙火山特殊奇景，是造訪尼國旅客熱門打卡景點。

CATO表示，今年6月他們已組了「2019中美洲旅遊產業商機考察團」，帶領9家旅行業者和旅遊網紅參訪中美洲四國。根據航空公司與部分業者的回饋資訊，2019年底到2020年初，預計有5團將前往中美洲旅遊，並有數家業者也持續推出旅遊套裝行程，共同推廣中美洲觀光。

想去中美洲旅遊的民眾，不妨拿起手機，掃描燈箱廣告上的QR Code，或搜尋「中美洲經貿辦事處」臉書粉絲團，以獲得更多與貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜相關之資訊或活動，邀請大家一起來認識這些台灣友邦國家。

△中美洲經貿辦事處莊輝恩主任與瓜地馬拉葛梅斯大使等人合影。（照片來源：中美洲經貿辦事處。）