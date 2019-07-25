連10年榮獲成效第一級 近40國專家聚台交流防制人口販運

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）內政部舉辦的「防制人口販運國際工作坊」在今（25）日上午開幕，副總統陳建仁致詞時表示，我國已連10年獲評為防制成效第1級的國家，這是政府與民間攜手合作的成果，也顯現台灣有能力和意願參與全球新興議題。

副總統陳建仁表示，蔡英文總統十分重視人權議題，台灣能在美國國務院《人口販運問題報告》中連續10年獲得第一級國家的佳績，成為亞洲楷模，必須要感謝政府與民間團體堅持續不懈的相互合作。

陳副總統強調，自由、民主與人權，是我們所堅持的核心價值，台灣有能力與意願參與全球性的新興議題。

內政部長徐國勇致詞時表示，台灣已連續10年獲得防制人口販運成效第一級國家，主要是因採取包含查緝起訴（Prosecution）、被害人安置保護（Protection）、預防宣導（Prevention）及加強國際交流合作夥伴關係（Partnership）的「4P」作為，其中與各國維持夥伴關係更屬重要。

此外，徐國勇部長會上也提到，台灣是鄰近國家人民移入、結婚、就業、就學的優先選項，這幾年，台灣積極規劃提出各項反歧視措施，例如5月將外籍勞工外僑居留證上的「居留事由」更名為「移工」，鼓勵社會大眾對移工使用友善語言，並與移工來源國更緊密合作，希望讓移工在台能安全工作，同時讓移工的母國安心。

內政部移民署上午舉辦「2019防制人口販運國際工作坊」開幕典禮，與會嘉賓包含：副總統陳建仁、內政部長徐國勇、行政院政務委員羅秉成、美國在台協會副處長谷立言（Raymond Greene）、國際明愛會秘書長Aloysius John、教廷前駐日內瓦聯合國大使總主教鐸瑪士等。

將近40國的專家學者、官員共同參與，超過250多人齊聚一堂，探討議題包含「國際防制人口販運趨勢」、「企業社會責任及漁工剝削探討」、「區域聯防人口販運」及「他國防制人口販運策略及案例」等4大主題，讓台灣成為國際上探討人口販運議題的重要場域！

將近40國的專家學者、官員共同參與「2019防制人口販運國際工作坊」開幕典禮。（圖片來源：新住民全球新聞網記者攝）