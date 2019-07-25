減少環境污染　義美生醫．生機標榜農產品「完全利用」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）亞洲生技大會今（25）日在南港展覽館盛大開幕，去年首度參展的「義美生醫」、「義美生機」，這次再度率領團隊出席「美容保養．生技保健大展」，該公司主管表示，他們參展主要展示「完全利用」各種農產品及尋找合作廠商。

義美生醫．生機行銷商品部主管表示，他們的原料是採用台灣在地的農產品，無論是雞蛋還是芝麻，都是在地食材，並透過「完全利用」，萃取出可作為原料的成分。

△該公司將每粒雞蛋僅含0.3-0.5%的蛋殼膜製成「蛋殼膜粉」，蛋殼91-95%的碳酸鈣成分加工製成「檸檬酸鈣」。(照片由台灣英文新聞拍攝。)

行銷商品部主管以雞蛋為例，通常食品廠商只會取蛋黃與蛋白製作蛋糕、餅干、泡芙等，其他都當作廢棄物處理。他們於是致力尋求方法，盼能減少環境污染與碳足跡，讓這些被視為無用的蛋殼可以充分利用。

農產品都可以「全果利用」了，那麼雞蛋的蛋殼為何要丟棄呢？他們將每粒雞蛋僅含0.3-0.5%的蛋殼膜，製成「蛋殼膜粉」。蛋殼91-95%的碳酸鈣成分，則加工製成「檸檬酸鈣」。

△芝麻素展示品。(照片由台灣英文新聞拍攝。)

「芝麻素」也是該公司這次展覽的重點之一。行銷商品部主管說，芝麻油是經過傳統的壓榨法製成，由於是採傳統作法，不像新式萃取法，採用溶劑，可以把所有的油溶出來，因此還會殘存一些好的物質。他們將芝麻粕作了萃取，萃取完的芝麻素還不能丟棄，他們還會拿去萃取「芝麻蛋白」與「芝麻纖維」，也就是要完全利用整顆芝麻。而無論是芝麻素還是芝麻纖維，這些都是現代人大量補充的成分。

記者疑惑，難道這些原料不能進口嗎？他強調，台灣很少企業願意投入研發原料，他們只是想完全利用各種農產品，所以無論是「芝麻粕」還是「蛋殼」，都不會產生廢棄物、污染或是作為飼料用，都是被完全利用。「完全利用」便是義美生醫、義美生機本次參展的主題。

△現場「掃我>讚我>享我」贈禮活動。(照片由台灣英文新聞拍攝。)

1934年成立的義美食品公司，秉持著「食品是老實人的行業，良心的事業」為概念的生產食品。近年來致力於投入生物技術產業的跨界發展，成立「義美生醫」、「義美生機」兩家公司，以「食．醫同源」為概念來研發各項原料及產品。另外則是斥資成立了「健康食品．保健食品研究開發實驗室」，以義美食品安全研究所長期以來對各種食物研究為基礎，將各種常見食品進一步研發出具機能性的保健原料。

△商品展示。(照片由台灣英文新聞拍攝。)

義美生機公司以「天然、營養、無添加」為產品開發目的，期望能守護消費者的飲食與照顧他們健康。「Clean Label（潔淨標章）」概念起緣於歐盟，與義美食品高志明總經理所提出的「越簡單 越安心」理念不謀而合，以此開發出各項產品。

△現場將提供「常順軍益生菌-女性保健版」試飲。(照片由台灣英文新聞拍攝。)

義美生醫與義美生機今年展出的重點商品為：義美生醫新商品「常順軍益生菌-女性保健版」及自行開發萃取高品質的芝麻素、檸檬酸鈣、蛋殼膜粉等原料。義美生機帶來冷凍真空乾燥「甜心草莓、鹽酥香菇」，現場也能接洽義美生機特殊冷凍真空乾燥技術「代工」生產。

△據該公司的主管表示，除了投入原料的研發，其實尚有很多的方向跟不同技術。上面這張照片便是與嘉義大學合作研發香水的成果，亦是他們的多項研發項目的其中一項。(照片由台灣英文新聞拍攝)

亞洲生技大展自7月25日至28日在台北南港展覽館舉辦，這次的活動吸引超過1,500位全球專家、45場次的論壇，以及1,700個攤位、600家廠商參展，打破往年紀錄。義美生醫與生機表示，歡迎有興趣的業者，蒞臨該公司位於1樓的攤位（編號K508）參觀與洽商。

照片由台灣英文新聞拍攝。

△義美生機商品展示。(照片由台灣英文新聞拍攝。)

△廠商到義美生醫、義美生機展櫃商洽。(照片由台灣英文新聞拍攝。)