北韓今晨又發射兩枚武器 韓媒推測：抗議韓美8月聯合軍演

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）北韓今（25）日清晨發射兩枚不明發射體，南韓合同參謀本部官員研判是兩枚「短程飛彈」。共同社報導，日本政府相關人士已證實兩枚飛行物為短程彈道導彈。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部官員研判北韓25日淩晨從東部城市元山一帶發射的2枚飛行器為近程導彈，飛行高度為50多公里，墜落於半島東部海域。

該官員還表示，其中一枚飛行了430公里，美方分析另一枚的飛行距離更遠。南韓一名專家表示，北韓此次發射的近程導彈為新型導彈，韓美軍方正在分析北韓所射導彈的具體參數。

共同社引述日本政府官員說法，兩枚短程彈道導彈沒有抵達日本專屬經濟區，對日本安全保障沒有影響。日本防衛大臣岩屋毅表示，將與美國、韓國等緊密合作努力蒐集和分析有關信息。希望在警戒監視方面採取萬全措施。

岩屋毅表示，試射的如果確為彈道飛彈，則違反了聯合國安理會決議。對於北韓近來幾起試射發射體的案例，令人極其遺憾。

韓聯社指出，由於南韓和美國將於8月5日進行聯合軍演，推測北韓此舉可能是向美國示威。

另外，北韓於5月4日和9日也曾兩度試射北韓版「伊斯坎德爾」導彈。從飛行距離和軌跡來看，今天發射的2枚導彈與5月9日發射的第一枚相似。但南韓合同參謀本部官員表示，還需後續分析兩者是否為同款。