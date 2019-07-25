趁出訪「開團」買菸 退役特勤：李登輝時期就有

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）國安局人員違法夾帶私菸一案愈演愈烈，據傳此一陋習行之有年，退休特勤人員爆料，這種趁總統出訪超量「代購」的行徑，其實可追溯至前總統李登輝時代。

ETtoday報導，知情人士透露，國安局透過總統出訪期間，向航空公司超量訂購免稅品之陋習，早就不是新聞。這項「團購」活動被視為是內部人士的福利，被逮的總統府侍衛室少校吳宗憲，不過是「糾團代購的菜鳥」。

報導引述退休資深特勤人員說法，從李登輝時代的大安警衛室，就開始有出訪超買免稅菸酒一事。歷經了幾任總統，這幾乎已成標準作業程序。他舉馬英九任內出訪「久安專案」為例，就傳出團購了逾4千條免稅菸品。

該退役官員表示，吳宗憲不過是負責開團的菜鳥罷了，他負責向航空公司下訂，返抵國門後再面交。他怒批，二十年來，積習難除的根本原因為何？航空公司為何願接單？有無轉售情況？每個環節牽涉的法規與責任，都應查個清楚，而非把「年輕軍官推出去殺雞儆猴。」

中央社報導，為了偵查這起走私弊案，檢調單位已於昨（24）日約談一名華航人員，釐清採購菸品的次數與細節，今日上午將該員移送台北地檢署。

調查局日前獲報有國安局人員借總統專機回程的國賓禮遇貨物海關免驗待遇，走私菸品入境。新北調查處與海關19日成立查緝小組，22日查獲9,800條菸品，共計196箱。