農委會與日本笠間市簽約　每年出口18噸香蕉做學童午餐水果

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）農業委員會農糧署今（24）日與日本茨城縣笠間市簽訂合作備忘錄，將從11月起每年進口18公噸台灣香蕉至日本，作為中小學童營養午餐的水果，並在當地連鎖超市販售。

農委會今日與笠間市洽簽「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄。」農糧署表示，笠間市為慶祝該市駐台辦事處成立一周年，市長山口伸樹率團來台交流，並於本日簽此備忘錄，內容包括強化雙方農產品採購、人員交流，以及農業宣導等工作。

農糧署長胡忠一表示，自今年11月起，笠間市及鄰近的水戶市與大洗町每年將進口18公噸台灣香蕉，作為轄內中小學營養午餐的水果，且還會在當地規模最大的「霞」連鎖超市進行一系列香蕉行銷活動。

農糧署也表示，為了讓日本消費者重新認識台灣香蕉，我國於2016年起便供應台灣香蕉作為日本多個縣市學童的午餐水果。

胡忠一提及，笠間市是2020年東京奧運高爾夫球比賽其中一站，也是登記接待國際選手的城市，期盼藉由此次洽簽合作備忘錄的機會，促進明年台灣與東奧國際選手接待城市的交流，並在東奧期間適時向參加奧運的各國選手宣傳台灣農產品，重啟香蕉等台灣優質蔬果在日本消費市場占有率，並加深台日之間的友誼。

除了市長山口伸樹外，笠間市議會議長和議員們也都來台參加簽約儀式。自由時報報導，山口伸樹表示，選擇進口台灣香蕉是因為味道非常好，他將會在笠間市大力推廣，他也期盼台灣與笠間市能持續擴大交流。

▶︎ 農業委員會農糧署24日與日本茨城縣笠間市簽訂合作備忘錄（照片來源：農委會提供）