「城鄉共學」-- 白雲有愛 西林同心

（台灣英文新聞/文化組 報導）花蓮縣萬榮鄉西林國小及新北市汐止白雲國小一同申請教育部「城鄉共學計畫」，結成姊妹校。兩校小學生各30人互相「Homestay」體驗寄宿生活，一起上課，放學後也跟著學伴回家，後續更將透過視訊聯繫，延續彼此友誼。

西林國小人數較少，幾乎是全校30人都出動，與白雲國小30位六年級生共學；西林國小學生多是太魯閣族人，今年1月，白雲國小的孩子利用寒假，到西林國小進行6天5夜的交流，體驗太魯閣族文化，如編織、溯溪及狩獵技巧等。

西林國小則是以3天2夜「Homestay」寄宿生活體驗；最後一天，白雲國小安排外師雙語課、VR資訊課及水金九校外教學，因為學校位於中研院旁，也規畫中研院特色課；新北市教育局長張明文特地到白雲國小勉勵與祝福。

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(教育部國民及學前教育署影片)

(教育部國民及學前教育署圖片)