打擊假新聞NCC再開鍘　中天三立TVBS通通受罰

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）為打擊電視媒體播送不實新聞NCC今（24）日再度開鍘，分別對中天新聞台開罰新台幣160萬元，三立新聞台與TVBS新聞台則各遭開罰20萬元。

NCC（國家通訊傳播委員會）今日召開委員會審議，並在會後發布新聞稿。NCC表示，中天新聞台在3月27日晚間新聞報導該台日前受裁罰時，使用「對於關西機場搜救報導也被裁罰40萬元」等內容，以及3月28日午晚間新聞時段播出「報韓國瑜新聞太多」、「NCC重罰中天百萬」等標題，經多數諮詢委員討論後，認為有違反《衛星廣播電視法》，遂決議分別予以核處新台幣80萬元。

諮詢委員表示，中天新聞台針對相關報導涉及「對明確已知之事實仍為錯誤之報導」、「所報導為涉己事件，卻錯誤報導，違反新聞專業」，以及「新聞製播應本於事實做正確之呈現，不宜以部分事實或剪輯影音片段，連結於其他事件而造成事實之扭曲。」

NCC表示，電視媒體下標應審慎中立客觀，避免放大極端意見，也應適當揭露背景資訊，如說明研究背景、標示影片來源，並揭露重要文獻出處。此外，電視台應避免來賓立場過度單一或偏激的人身攻擊，並注意事實、多元、衡平原則，至於涉己事務報導應更嚴謹、專業，並應加強編審職能專業訓練。

此外，三立新聞台3月29日午間新聞播出「網路輿情分析花280萬 市民疑：養網軍」新聞，以及TVBS新聞台5月6日「十點不一樣」節目播出「毀韓放大招 羅智強爆暗黑兵團作戰模式」、「網路公司收錢分身留言 攻擊特定人物」等新聞內容，同樣違反《衛星廣播電視法》，NCC決議分別核處新台幣20萬元。

諮詢委員表示，相關報導涉及「明知已有明確標案日期，卻仍張冠李戴刻意引導視聽輿論帶風向」、或明顯記者報導時未具體查證標案時間，或查證不足，如「媒體應查證所謂『暗黑兵團』、『網路公司』始應播出」。

另外，年代新聞台「年代向錢看」節目、三立新聞台「54新觀點」節目、中天新聞台「大政治大爆卦」節目，以及中視新聞台晨間新聞等，經民眾反映有違反事實查證及妨害公序良俗之疑慮，NCC則決議分別發函改進。

NCC提及，透過三律共管以兼顧相關法益，是民主國家媒體監理作法，申訴係大眾他律之一環，NCC向來重視，但為增加申訴系統的處理效益，依據「行政院暨所屬各機關處理人民陳情案件要點」規定，人民陳情案件應載明具體陳訴事項、真實姓名及聯絡方式，且民眾陳情時應詳細敘明疑似違規之具體內容及播送該內容之頻道節目時、點等資料等始予受理，俾利提升處置時效。