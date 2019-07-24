AI眼鏡輔具　有效協助視障者重新與社會接軌

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）全球首支AI視障眼鏡輔具即將在台登場，在今日發表記者會上，中華民國眼科醫學會王孟祺醫師、全台首位盲人律師李秉宏及資策會甘仲維博士一同為6萬盲胞請命政府給予補助支持。

據衛生福利部2018年統計，台灣的視障人士已超過55,000名，他們對於輔具的需求是很大的，須藉由輔具來提高生活的自主性及品質，以及重新與社會接軌。但目前的輔具僅能滿足視障者部分或階段性的需求，無法全方位地顧及視障者遇到的問題。

中華民國眼科學會理事王孟祺醫師表示，對於視障朋友來說最大的需求其實是能不假他人之手獲取資訊，像是閱讀及辨識鈔票等生活物品，對於常人來說再簡單也不過了，但卻是視障朋友迫切需要的需求。

OrCam在台經銷-龍泰視覺輔具技術總經理游喻絲表示，近期已有為視障者打造的AI視障輔具，未來視障朋友只需一指便可快速簡單地完成文字閱讀、人物辨識、鈔票辨識等，是能真正滿足視障者需求的一項輔具。

財團法人資訊工業策進會數位服務創新研究所產品經理甘仲維博士，本身也是全盲患者，他於會上分享自身經驗，因工作需要，他每日須花很長時間讀紙本公文，在接觸AI視障輔具前，能用的只有手機。但手機需要精準地瞄準、拍攝，且對於不習慣科技產品的視障者其實很不易操作，但透過AI視障輔具OrCam MyEye，只要用觸碰的方式即可很便利且省時地閱讀資料，對於全盲或者視力不清的人來說是很方便的輔具。